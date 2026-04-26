蔬菜食譜｜啫啫唐生菜煲5分鐘做出大排檔風味 加1材料比蝦米更香
撰文：黃偉麟
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蔬菜食譜｜啫啫唐生菜煲食譜｜去大排檔食飯，大家都鍾意點一個熱辣辣的啫啫唐生菜煲，因為它色香味俱全，用上一個煲仔令整道菜更有風味。這道菜的材料簡單，但要做出酒樓或大排檔風味，可以參考下以的啫啫唐生菜煲食譜。
攝影：黃偉麟
啫啫唐生菜煲食譜｜1種煮法升價10倍
唐生菜有很多烹調方法，比較常見是清炒或白烚，但用上啫啫唐生菜這種煮法，可以令平平無其的唐生菜升價10倍，在酒樓或大排檔點一個啫啫唐生菜煲，卻賣上過100元，如果自己煮的話，大約20元，再加上一個簡單的材料，便可以做大排檔風味。
啫啫唐生菜煲食譜｜櫻花蝦代替蝦米更易提鮮
坊間的啫啫唐生菜煲，較多用上肉碎或蝦米，在調味方面會比較困難，如蝦米有機會帶有苦味，肉碎會帶有羶味，換上櫻花蝦乾，不用調味就能直接帶出蝦醬的鮮味，令整道菜式帶有大排檔風味。
啫啫唐生菜煲食譜
材料：
唐生菜半斤
蒜頭半個
乾蔥頭半個
櫻花蝦乾 25克
蝦醬2茶匙
蠔油1茶匙
糖2茶匙
酒 30毫升
1 唐生菜清洗後瀝乾水分
2 蒜頭及乾蔥頭去衣，切碎備用。
3 燒熱下油，加入蒜蓉、乾蔥蓉、櫻花蝦乾、蝦醬、蠔油、糖及酒爆炒
4 加入唐生菜炒勻，蓋上煲蓋五分鐘即成。
不失敗貼士：
~唐生菜清洗後要瀝乾水分，因為烹煮唐生菜會出水，多出的水分會溝淡味道。
~櫻花蝦乾更加帶出蝦醬的鮮味。
~蝦醬需要用糖來中和鹹味，如果是離島購買的蝦醬會較濃味，需要落多些少糖。
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加入哪一種材料可以做出大排檔風味？
櫻花蝦乾
櫻花蝦乾什有麼好處？
櫻花蝦乾更能帶出蝦醬的鮮味。