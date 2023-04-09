蔬菜冷知識｜3招保存椰菜　台農糧署教這樣做可放30天以上

近期椰菜售價大降，超市通路紛推出低價椰菜，或是買鳳梨送椰菜等促銷活動。然買了很多椰菜之後，該如何妥善保存，避免椰菜腐敗，是所有家庭主夫主婦必學的課題。



椰菜營養價值高 鈣的含量相當豐富

台灣農委會《農業兒童網》說明，椰菜含有維他命B雜、維他命C、維他命K、維他命U、鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素，其中鈣、鐵、磷的含量在各類蔬菜中名列前5名，又以鈣的含量最為豐富，椰菜裡的維他命K，更有助於維他命D及鈣質吸收。

椰菜6好處（按圖👇👇👇）

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台農委會教你分辨 買椰菜前怎麼挑最新鮮

台灣農委會說明，椰菜最外層的葉菜接受陽光照射最多，所以葉菜呈翠綠色，包在愈裡面的顏色會愈白，購買時儘量挑綠葉完整的愈新鮮，而葉菜白則表示放置太久。好的椰菜外側葉片較厚、翹起、葉面緊實，因為具有耐存的優點，放在通風處可維持5天不壞；放入雪櫃保存前，將芯心取出，塞入濡濕但不滴水的紙團，再裝進保鮮袋放入雪櫃，並採以莖部朝下，依原來生長的方向放置，則可延長椰菜的保存時間。

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台灣農糧署教你3招保存 這樣做可放30天以上

台灣農糧署提出3項保存椰菜的步驟，可以幫椰菜保存更久。

第1招：【收起來】 放陰涼通風處 可保存3到5天

20度以下環境若整顆未切，可置於陰涼通風處，常溫保存3至5天。

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第2招：【包起來】挖菜心包起來 塑膠袋包好可保存更久

挖去菜心、莖部朝下，剝除外層較老的菜葉，用塑膠袋、保鮮膜或白紙包裹。可冷藏7至10天。

第3招：【凍起來】 放冷凍 可放30天以上

吸乾水份後切成大塊，再放入保鮮夾鏈袋，可冷凍30天以上。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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