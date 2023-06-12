吞拿魚營養｜藍鰭吞拿重金屬每周宜吃多少？不同部位脂肪營養有別

海鮮的料理方式多元，滋味清爽鮮嫩，是許多人的愛，現在正值藍鰭吞拿魚季，吞拿魚雖然有提高免疫力、預防慢性病、活化腦細胞等功效，不過身為大型魚類，因此會累積最多的重金屬含量，因此適量食用就好。



台灣營養師雷小玲在Facebook分享，現在正是藍鰭吞拿魚季，這個海洋之寶不知征服了多少饕客的嘴，擄獲多少饕客的心，藍鰭吞拿魚營養好吃，但也有些食用上要注意的事。

按下圖睇採購部長揀吞拿魚準則、鑒定新鮮度的方法：

+ 9

相關文章：解凍貼士｜日本壽司郎日賣14萬碟赤身 1招解凍吞拿魚保鮮冇血水

皮油：油質分布比中腹脂肪少一些

赤身：肉色呈艷紅色；油質少，蛋白質比例高

金三角：油脂約80-90%

上腹：油脂約80-90%

中腹：油脂約50-60%

下腹：油脂約50%



雷小玲表示，藍鰭吞拿魚是高蛋白質食物，平均蛋白質有24%之多，不過依不同部位，也有些營養上的差異，當然也影響到它的口感與價格，另外，儘管吞拿魚肚的營養成分豐富，但由於藍鰭吞拿魚體型大，可能含汞量較高。

相關文章：排毒食物｜常感冒關節痛或重金屬太多 8排毒食物黑木耳助清腸胃👇👇👇

+ 11

雷小玲建議，孕婦、育齡婦女，最好都不要吃，若一定要吃，每週攝取量不要超過35到70公克，六歲以下的兒童每月不要超過35公克。35公克，大概是3根手指的大小。

延伸閱讀：

影/最狂縣長vs最肥鮪魚！苗縣義交大隊長交接授證 300斤黑鮪魚加菜成焦點

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」