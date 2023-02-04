元宵湯圓｜4粒元宵=1碗飯行逾2千樓梯可消耗　烹調3招減攝取熱量

隨著元宵節的來臨，許多民眾會應景吃元宵，但在攝取時應注意，元宵和湯圓一樣都為高脂、高糖、高熱量的食物，4顆甜元宵或5顆鹹湯圓的熱量就相當於1碗白飯。



台灣國健署社區健康組長羅素英表示，若民眾當天有吃元宵，務必減少主餐（米飯）份量，以免肥油上身。

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元宵與湯圓做法不同 但熱量一樣驚人

大部分民眾常常分不清楚元宵、湯圓的差異， 羅素英指出，元宵及湯圓均為糯米所製，湯圓為糯米粉與水混合後揉製而成，起初以無餡的紅白小湯圓為主，日後則衍生出包餡湯圓；元宵則是先將內餡分切後，再搖晃沾裹糯米粉，因此外觀會呈現不規則狀。

羅素英坦言，不論元宵、湯圓，民眾只要攝取過多，就會熱量超標，建議每次食用以「20顆小湯圓或2顆元宵」為限，其約為半碗飯熱量。如果吃了4顆甜元宵，差不多就是1碗白飯，必須爬2083階樓梯（101大樓），才能消耗熱量。

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烹煮元宵、湯圓採取3大招 有助降低攝取熱量

民眾如能在烹煮時多花點巧思，也能降低熱量，羅素英提供3大秘訣：

1. 料理無包餡的小湯圓時，以玫瑰茶、無糖綠茶或無糖豆漿等取代濃糖水。

2. 包餡甜湯圓以滾水煮熟後食用，無須加上糖水，或是紅豆湯底、花生湯底。

3. 鹹湯圓則可於湯頭中加入多種膳食纖維，如，大白菜、菇類、蘿蔔等蔬菜熬煮，增加蔬菜的甘甜與纖維。



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台灣國健署長吳昭軍提醒，民眾在品嚐元宵或湯圓時，可掌握「少量吃、替換吃、聰明吃」等技巧，即可在享受美食、健康之間找到平衡點。且建議吃完後，可與親朋好友一同外出賞花燈，透過散步或運動，促進腸胃蠕動與消化。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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