去濕美顏三餸一湯｜鹹蛋苦瓜+茄子盒+紅豆糕+花生木瓜眉豆湯

夏天，為大地帶來雨水，悶熱又潮濕的天氣，不但影響心情，更會影響人體健康。這次的三餸一湯不但去濕清熱，還有補氣活血的美顏作用！



鹹蛋苦瓜

苦瓜又名涼瓜或「君子菜」，具清暑去濕明目、除熱解毒的功效。在夏天苦瓜是相當適合的菜式之一！苦瓜含有大量維他命C及膳食纖維，且熱量很低，更可以促進皮膚新陳代謝，使皮膚更嫩滑，去濕又嫩膚，是夏天美顏聖品！

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鹹蛋苦瓜食譜

茄子盒

5月到10月是茄子當造的時間。茄子屬性偏涼，有清熱活血，去濕通便的功效，而且它熱量低不含澱粉，含有大量水分還有助降低膽固醇，對瘦身減重人士非常友好，能減重又可去濕，相當適合夏天食用！

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煎茄子盒食譜

紅豆糕

在悶熱的夏天吃一點甜，可以為身體帶來快樂的多巴胺，令心情不被夏日的悶熱多雨所影響，紅豆糕就是夏天甜品的上上之選。紅豆性平，不但有去濕清熱之效，還有補血消腫、美白嫩膚的作用！

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紅豆糕食譜。

花生木瓜眉豆湯

眉豆具化濕消暑、補脾作用，木瓜更是夏日不可少的食材。《本草綱目》對木瓜亦有所記載，它性溫味酸，平肝和胃，更具去濕排毒之效。在夏天喝這個湯不但可美顏去濕，還有和胃養肝之效用。

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