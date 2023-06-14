胃酸倒流飲食｜忌吃9種水果刺激分泌胃酸加劇　2種吃對時間變護胃

胃酸倒流相信是不少人的惡夢，如果還吃錯了水果，隨時會刺激腸胃，令惡夢加劇！有營養師對有關胃酸倒流與水果的議題作出分享。有9種水果在胃酸倒流期間千萬別吃，但當中又有2種，若吃對了時間，卻有護胃作用！



胃酸倒流分三期：急性期、修復期、保養期

胃酸倒流分三期：急性期、修復期、保養期。（圖片來源：ISTOK）

據台灣營養師李婉萍所言，胃酸倒流可分三期，第一種為急性期，指進食、空腹時都會感疼痛且排血嘔吐；第二期為修復期，情況有所好轉但偶爾會胃痛，需吃藥治療；最後則是保養期，顧名思義就是曾發作過，需要保養的時間。吃水果需看自己的身體情況，去選擇水果。

胃酸倒流9種水果切勿吃 最忌高酸高甜

橙酸度較高，會加劇胃酸倒流。（圖片來源：ISTOK）

營養師指，因水果含有消化酵素，水果整體的酸度若高，會容易刺激胃酸分泌，令胃酸倒流的情況加劇。她指有9種水果在急性期胃酸倒流時切勿食用，包括：熱情果、蔓越莓、士多啤梨、橙、柑、檸檬、柚子，它們酸度較高，會加劇胃酸倒流。還有含消化酵素的菠蘿、奇異果亦會對胃部運作造成影響，故也千萬別要進食。

胃酸倒流別吃9種水果 2種吃對時間變護胃！

這9種水果中，營養師指如果吃對時間，當中的2種水果會變護胃良品！這2種水果就是熱情果和奇異果了！在急性期過後，胃部已經鮮有疼痛，熱情果、奇異果即可慢慢解禁，熱情果和奇異果都是「保養期」間所推薦的水果。它們可以預防和治療胃潰瘍。

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熱情果美肌降血壓 奇異果排毒抗衰老

而且熱情果和奇異果都是相當富含營養的食物，熱情果含豐富維他命A、B2、C、鉀及鐵等營養素，可降血壓、維護心血管健康，還有美肌、提升代謝、減重等功效；奇異果有豐富維他命C，可抗氧化、抗衰老，更有助排毒防暗瘡！

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資料來源：營養師李婉萍/康健