早餐食譜｜零蛋零麵粉香蕉燕麥餅乾香噴噴　簡單美味健康早餐首選

身為現代人的我們，平時一旦忙起來真的是連三餐都顧不上！就連一日之中最最最重要的早餐都會被迫隨便解決。可是正所謂：早餐要吃得好，一整天下來才會有滿滿的動力呀！



小編非常明白這種感覺，於是今天便想和姐妹們分享這一個簡單、快手又健康的早餐食譜—— 零麵粉、零雞蛋的燕麥餅乾！方便快速之餘，也色香味俱全。

香蕉燕麥餅乾食譜（按圖看清👇👇👇）

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是的，你沒聽錯。這個燕麥餅乾完全不需要用到任何的麵粉與雞蛋！取而代之的「秘密食材」就是——香蕉！姐妹們，你只需要燕麥（Granola，Muesli都行）、熟的香蕉以及焗爐，就能在15分鐘內做好這個香蕉燕麥餅乾~真的是隻用兩種食材就能做出來的早餐！

食材都準備好後，就可以開始做啦。首先，把熟的香蕉剝皮後放入碗中壓成泥，然後加入適量的燕麥和香蕉泥攪拌好（可以根據自己的個人口味選擇平時愛吃的燕麥，分量就請大家自行斟酌啦~）這次小編就選了帶有Cranberry的Granola，酸酸甜甜的味道和香蕉很「合得來」！

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燕麥+香蕉是基礎食材。因此有條件的姐妹們，還可以自行添加一些葡萄乾、堅果或南瓜籽等等來豐富口感。若想嘗試不同的口味，還可以添加可可粉做成「朱古力口味的香蕉燕麥餅乾」！上一次小編自己做的時候也嘗試了Milo粉，也是一樣的好吃！

之後，再藉助湯匙的力量，把混合好的燕麥香蕉泥放到焗盤後、再送入焗爐用180度上下火焗個5-10分鐘就可以了（烘焗的時間還是得根據大家自己的焗爐做適量的調整。也記得在焗盤上塗上一層油/鋪上烘焙紙後再放上香蕉泥，這樣焗好的時候餅乾更容易脫盤）

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Voilà！香噴噴的小餅乾就出爐啦，是不是非常簡單又省時？平時小編家裡剩下的食材不多或趕時間時就會做這個健康小餅乾，做好了還可以吃上兩三天。而且除了早餐，也很適合當作下午茶。姐妹們有空時就趕快試一試吧！

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