早餐｜吃對早餐助減肥降血壓增記憶 早上空腹吃4種食物愈食愈瘦
撰文：Goody25
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早餐其實是每個人最重要的一餐，但很多人都忽略了這一餐，甚至認為不吃早餐可以瘦身，這其實是錯誤的觀念！要開始美好的一天，吃一頓豐盛的早餐可以讓一天都變得美好，而且對健康也很重要。但是，要怎樣吃才可以吃得更健康呢？尤其是吃了也不會讓身體有太大的負擔的食物，營養師就分享這4種食物不但可以愈吃愈瘦，還可以降血壓和控制膽固醇。
1. 雞蛋
雞蛋有豐富的蛋白質，一早吃兩顆可以讓你充滿飽足感，而且還能降低接下來所攝取的卡路里，還可以讓身體有滿滿的能量。
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2. 藍莓
甜甜的藍莓不但可以讓我們身體的新陳代謝變得更好，還能提升我們的記憶力。除此之外，藍莓還可以幫助控制血壓，多吃無妨。
3. 堅果
堅果有很豐富的膳食纖維、維他命和礦物質，只要不過量攝取，那麼就不會吃進太多卡路里了。
堅果正確保存方法4大步驟（以下為自家烤製後的保存法）：
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4. 燕麥
燕麥有豐富的營養，含有可溶性纖維，可以幫助降低我們體內的膽固醇，避免出現心血管問題。
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想要瘦身就必須先從飲食着手，享用一頓豐富又健康的早餐並不會讓你增加體重，反而有沒有助於降低體內的多餘脂肪，讓我們身體變得更加健康！
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