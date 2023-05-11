護心食物｜心血管病年輕化！營養師推4種堅果教你腰果早餐如何吃

心血管疾病高居台灣十大死因第二位，且罹病率逐年上升，發病年齡也逐漸下修。台灣營養師廖欣儀表示，保護心血管健康，除了均衡飲食、規律作息與定時運動外，台灣國民健康署也曾特別提到，養成每天吃堅果好習慣，可減少心血管疾病發生。



壓力、吸煙同樣傷心血管

廖欣儀指出，民眾若想保護心血管，須均衡飲食、規律作息與定時運動，體重過重者也應減肥保持理想體重，降低疾病風險；工作忙碌者，則須盡量保持每天至少7小時睡眠時間；生活壓力大者，也請找出緩解壓力方法，降低壓力對心臟與血管造成的傷害；有抽煙者務必戒煙，避免香煙中有害物質傷害心血管。

相關文章：護心食物｜堅果牛油果9高脂食物護血管降膽固醇！好壞脂肪要識分👇👇👇

+ 14

每日攝1湯匙堅果護心血管

廖欣儀說明，除此之外，台灣國民健康署也曾特別提到「養成每天吃堅果的好習慣，能對心血管健康盡一份力」，但記得要食用原味、適量堅果，每日建議堅果攝取量為一湯匙即可，避免攝取太多而熱量過高影響體態。

研究顯示，減少飽和脂肪酸攝取量，並改攝取單元不飽和脂肪酸與ω-3、ω-6多元不飽和脂肪酸，可降低罹患心血管疾病機率，民眾可用堅果類取代料理的油脂，提升飲食中好油比例。而鈣、鎂和鉀等礦物質與維他命E、B雜對心血管健康也有一定幫助，從天然飲食中獲取足夠營養是維持健康的基本要素。

4大護心堅果推薦（按圖看清👇👇👇）

+ 4

1. 腰果

腰果鉀離子含量豐富，鎂與鈣離子也不少，早餐時可加入5顆腰果在燕麥牛奶中，提升口感又健康美味。下午嘴饞也可吃5顆腰果搭配1杯無糖豆漿，無負擔又健康，不用擔心影響體重控制成效。

2. 榛子

榛子的維他命E含量為堅果中較高，鉀與鈣離子也很豐富，吃生菜沙律撒上壓碎榛子，除了提供特殊香氣與好油外，還可豐富整體營養價值。榛子與朱古力搭配也是一絕，不過要選擇80%以上黑朱古力較健康，黑朱古力中豐富的可可多酚與類黃酮，也對心血管有益處。

相關文章：【堅果營養】多吃花生助降低患糖尿病機率 細數9種果仁健康好處👇👇👇

+ 5

3. 杏仁

杏仁的鈣質、維他命B2與維他命E含量豐富，且杏仁適合搭配多種食物，如磨成粉加入精力湯（蔬果汁），或是與乳酪、果乾一起食用，都非常美味。帶皮的杏仁除了營養素好，也含有膳食纖維，對健康也不少好處。

4. 南瓜籽

南瓜籽的鎂、鋅、鐵含量是堅果中最高，鉀與葉酸含量也不錯，營養價值相當高。廖欣儀提醒，民眾每天吃1湯匙南瓜籽已相當充足，並選擇原味、無添加南瓜籽才是最健康的吃法。

廖欣儀最後也提醒，由於堅果鉀與磷含量較高，腎病患者須注意份量攝取。體重控制者，也應了解堅果營養價值雖高，但仍為油脂類食物，過量食用將造成熱量過剩，建議適量攝取，避免熱量過高反而影響健康，且選擇非油炸、低溫烘焙的健康堅果，每日吃一把堅果即可均衡每日所需營養。

延伸閲讀：

堅果怎麼會有油耗味？堅果需要放冰箱？7招挑選堅果對健康有益

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」