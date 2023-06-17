飯糰食譜｜牛扒蟹柳雞胸蝦4款紫米飯糰　低脂低卡早餐帶飯最方便

每個人都希望自己是個擁有好身材的，但卻往往敵不過「好吃、貪吃」，讓自己在健身、减脂這條路上充滿了坎坷。運動是好的，但節食減肥卻不是什麼好事情。 想要健康减脂，我們就不能攝入過多熱量的食物，但也不必天天水煮青菜。 今天就來分享幾款好吃又營養的「紫米時蔬飯團」，低脂低卡讓你吃得健康，减得也健康。



紫米飯糰早餐、便當最方便

「紫米時蔬飯團」不僅低卡低脂又好吃，食材也是平時很容易買到的，特別適合宿舍黨、學生黨和上班一族。每天起來給自己做一個飯團，既能當早餐，也可以帶去辦公室當便當來解饞。好吃的紫米時蔬飯團怎麼做呢？ 現在就來學一學吧。

紫米時蔬飯團食譜（按圖看清👇👇👇）

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【一】蟹柳肉鬆紫米飯團做法：

1. 紫米和糯米以2:1的比例洗淨，放進電鍋裏，加入適量水，以煮飯模式煮熟後放涼備用

2. 在保鮮紙上鋪一層紫米飯，再放上生菜和芝士片

3. 依序擺上煎蛋和蟹柳棒

4. 再放上青瓜片和肉鬆

5. 最後用保鮮紙包裹成飯團即可。



【二】蝦仁紫米飯團的做法：

1. 紫米和糯米以2:1的比例洗淨，放進電鍋裏，加入適量水，以煮飯模式煮熟後放涼備用

2. 在保鮮紙上鋪一層紫米飯，再放上生菜和滑蛋

3. 依序擺上蝦仁和番茄片

4. 再加上一點紫米飯

5. 最後用保鮮紙包裹成飯團即可。



紫米時蔬飯團（01製圖/小紅書@5639326915）

【三】雞胸肉紫米飯團的做法：

1. 紫米和糯米以2:1的比例洗淨，放進電鍋裏，加入適量水，以煮飯模式煮熟後放涼備用

2. 在保鮮紙上鋪一層紫米飯和低卡沙律醬

3. 依序擺上青瓜絲、雞胸肉（雞胸肉先用平底鍋煎熟）和紅蘿蔔絲

4. 再加上一點紫米飯

5. 最後用保鮮紙包裹成飯團即可。



【四】牛扒紫米飯團的做法：

1. 紫米和糯米以2:1的比例洗淨，放進電鍋裏，加入適量水，以煮飯模式煮熟後放涼備用

2. 在保鮮紙上鋪一層紫米飯，再放上生菜和番茄片

3. 依序擺上牛扒（牛扒用平底鍋煎熟）、番茄片和青瓜片

4. 再加上一點紫米飯

5. 最後用保鮮紙包裹成飯團即可。



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高顏值的低卡低脂紫米時蔬飯團，絕對是减脂期的最佳食物，既能飽腹又能解饞，讓你不節食也能瘦身成功！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」