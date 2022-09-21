煮糙米飯貼士｜浸完雪更鬆軟煮糙米飯美味3招　白米糙米最佳比例?

想吃健康的糙米飯，卻又覺得口感不佳，不知道該怎麼煮？



近日台灣農糧署在Facebook粉絲專頁分享了3個煮糙米飯的妙招，讓糙米飯更加鬆軟美味。另外，若將白米和糙米混搭，將會讓整體的口感更佳。

請按圖看糙米6大好處：

+ 12

相關文章：糙米營養｜糙米6大好處防便秘提高免疫力 中醫教溝白米安全比例

台灣農糧署發文指出，糙米是稻穀從田間收穫後，經初步加工脫去穀殼後的型態。糙米的外層保留營養完整的米糠層，具有不易透水的特性，所以糙米和白米的蒸煮方式也大不相同。若想煮出鬆軟糙米飯，可把握三大步驟口訣：

1. 煮前先泡水：泡水後放入雪櫃經5-7小時軟化。

2. 水加多一點：相較白米加入約1.5-1.7倍水量。

3. 再燜久一點：電鍋跳起後再多燜1小時。



用糙米煲粥及煲飯在功效上亦稍有不同，什麼人較適合吃糙米粥？（請按圖）

+ 7

相關文章：馬浚偉吃糙米粥健脾養胃9功效！中醫推介2食療糙米粥或飯更吸收？

此外，如果不習慣糙米飯的口感，也可將白米及糙米以4：1的比例搭配，口感會比純糙米飯更佳。台灣農糧署也提醒，台灣民眾在選購糙米時，記得要挑選有產銷履歷、CAS或有機標章的台灣米，才能吃得安心。

延伸閱讀：

外食族小心累積毒素！ 營養師提醒3大超商食物有助排毒

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】