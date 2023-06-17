長新冠湯水食譜｜靈芝百合固金平喘止咳湯　消炎補血1類人不宜

疫情回落一段時間，疾病還是對我們做成困擾。新冠病人康復轉陰後，依然還有咽喉痕癢、有痰等問題，這次的固金平喘止咳湯就可有效紓緩長新冠的情況。

攝影：古曦朗



固金平喘止咳湯。（攝：古曦朗）

虎乳靈芝益氣補血 紓緩氣管不適

虎乳靈芝又名白靈芝或虎奶，是一種珍貴的食用菌和藥用菌，它可紓緩氣管不適，有益氣補血、平喘止咳、健脾去濕的效用，具高度的營養價值、藥用價值。虎乳靈芝可補益肺氣，不單是長新冠患者，連日常喉嚨不適，喝它都可得到紓緩。

固金平喘止咳湯。（攝：古曦朗）

止咳湯改善長新冠症狀 虛寒體質不宜

註冊中醫師許秀欽指：「固金平喘止咳湯有益氣補血、平喘止咳之效，連服幾劑可迅速恢復肺宣泄肅降功能和體力。」但要留意，虛寒人不宜飲用。

新冠病人康復轉陰後常現咳嗽、有痰等情況，固金平喘止咳湯可有效益氣消炎，對有長新冠症狀的人來說相當有幫助。加上近日多雨悶熱，薏米性質清涼，更有清熱去濕之效，更利於治水腫，適宜夏天服用。

固金平喘止咳湯。（攝：古曦朗）

固金平喘止咳湯可平喘止咳，也可加淮山陳皮，培土生金。 註冊中醫師許秀欽

按圖看材料功效：

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固金平喘止咳湯食譜

材料：

虎乳靈芝5錢

百合1両

薏米2両

南北杏1両

龍利葉5錢

桔餅1個

瘦肉半斤

水2公升

做法：

1所有材料洗淨

2虎乳靈芝、百合、薏米、南北杏、龍利葉、桔餅浸泡半小時

3瘦肉切塊汆水

4全部材料冷水下鍋，大火煲滾，轉小火再煲2小時

不失敗秘訣：

材料浸泡，令其味更出。

瘦肉先汆水可去雜質減湯水混濁。