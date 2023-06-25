三文治食譜｜韓國人氣歌謠三文治　蔬菜沙律隨心搭配低脂又健康

週末在家想要享受美好的時光，當然要從一份豐盛的早餐和一杯咖啡開始啊！



這豪華版的三文治，可是韓國人氣歌謠裏熱賣、有錢都買不到的同款三文治！ 雖然它的配料很多，但是準備起來一點都不複雜，15分鐘基本上就搞掂啦！選用的食材都是以蔬菜為主，低脂又健康，也不用擔心吃了那麼多會長胖！

韓國人氣歌謠三文治食譜（按圖看清👇👇👇）

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韓國人氣歌謠三文治所需食材：

- 薯仔2粒

- 蟹柳2條

- 水煮蛋2顆

- 洋蔥丁半顆

- 蛋黃醬適量

- 椰菜適量

- 紅蘿蔔適量

- 青瓜適量

- 粟米粒適量

- 蘋果1顆

- 方包8片

- 士多啤梨醬適量

- 番茄醬適量



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韓國人氣歌謠三文治做法：

STEP 1：首先將水煮蛋煮好備用，再將薯仔切片蒸至熟透待涼備用。

STEP 2：將蟹柳、椰菜、紅蘿蔔和蘋果切成絲狀，洋蔥切成小丁狀、青瓜切片備用。

STEP 3：蒸熟的薯仔片、水煮蛋和洋蔥丁加入些黑胡椒粉、蛋黃醬壓成泥狀，混合均勻一組。

STEP 4：另外就是將蟹柳絲、椰菜絲、紅蘿蔔絲、蘋果絲和粟米粒加些蛋黃醬混合均勻為一組。

STEP 5：將方包放入麵包機烤至金黃色，接下來就是組裝的部分了。

STEP 6：鋪好保鮮紙後放上一片多士，塗抹薄薄一層番茄醬後放上STEP3準備好的薯仔雞蛋泥。

STEP 7：接下的多士抹上一層士多啤梨果醬為夾心層。

STEP 8：最後的一片多士就是鋪上混合均勻的蔬菜沙律。

STEP 9：組裝好的多士包邊壓好，可以對切或是斜切就這樣完成啦！



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TIPS:

1：蔬菜沙律的食材能依據你喜歡的蔬菜作為調整。

2：以上食材能準備兩份三文治。



【本文獲「Goody25」授權轉載。】