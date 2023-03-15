助眠食譜｜麻油雞肉糙米飯助放鬆改善睡眠質素　雞肉嫩滑全靠1招

要甩開失眠就要多補充色胺酸！



台灣主廚陳之穎教大家製作這道「麻油嫩雞糙米飯」，簡單利用食材就能完成。雞蛋、雞肉含有色胺酸，是合成血清素、褪黑激素的重要來源，多攝取可幫助放鬆入眠。

麻油嫩雞糙米飯食譜（按圖👇👇👇）

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材料

黑麻油、薑、雞肉、蘑菇、腐皮、芥蘭菜、蛋、米酒、糙米飯。

做法

1. 黑麻油炒香薑片，加入雞肉拌炒。

2. 加入少許米酒及高湯後，再放入腐皮，蘑菇烹煮。

3. 之後依序倒入雞蛋、芥蘭菜，等食材全部熟後，調味。

4. 糙米飯鋪底，盛裝麻油嫩雞即可。



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Tip：

陳之穎表示，麻油跟薑下鍋後，只要炒出一點薑香味即可，不用煸太乾。而且雞肉也不用先醃過。雖然這道菜沒有太多技術，但為了避免雞肉太柴，所有食材須抓緊時間下鍋，讓全部的食物同一時間煮熟。

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營養加分

台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，雞肉、雞蛋都含有色胺酸，色胺酸是必需胺基酸，需要透過飲食攝取，無法由身體合成。由於色胺酸是合成血清素、褪黑激素的重要源頭，只要多攝取就可以幫助放鬆入睡。此外糙米含有複合性的B雜，B雜可以協同色胺酸等合成，芝麻則富含鈣、鎂，也可幫助入睡。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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