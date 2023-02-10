家常菜食譜｜粟米粒拌蝦鬆配脆口零食開胃簡單　專家教4秒剝蝦殼?

蝦鬆是一道簡單做又上的了檯面的開胃小菜，以下是我的改良版。



可樂果（台灣零食豌豆酥）粟米粒蝦鬆，簡易做法如下：

粟米粒蝦鬆食譜（按圖👇👇👇）

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材料 :

- 蝦仁（15隻切丁、一小匙胡椒粉、鹽、米酒；抓醃15分鐘）

- 少許薑和蒜頭切末

- 紅蘿蔔、洋蔥、芹菜、蘋果或水梨都切丁。

- 西生菜手剝成一片一片，也可用剪刀剪成圓型包蝦鬆用，多餘的生菜葉可切碎，待會一起拌炒。

- 可樂果15條，稍微捏碎備用。

- 粟米粒2-3湯匙



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請按圖看4秒剝蝦殼步驟：

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做法：

1. 起油鍋油熱爆香蒜末與薑末，飄出香味後下蝦仁炒熟，變紅後撈起備用，原鍋再加一點點油下紅蘿蔔，洋蔥炒熟，要炒爛保留脆口的口感，再加入剛剛炒好的蝦仁、芹菜末、碎生菜葉拌炒一下，加入一小匙鹽和味精調味即可。

2. 起鍋盛盤，再拌入蘋果或水梨丁及可樂果、粟米粒，拌勻就可，單吃或是用生菜葉包覆著吃都好吃。

其他社員回文：「我也愛吃蝦鬆」、「這個小孩子應該愛吃~來試做看看」、「換個煮法也很好吃」、「好像也很適合瘦身時吃」。

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