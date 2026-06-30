山竹功效｜果后山竹清熱解毒助抗癌5類人不宜　便秘糖尿可吃嗎？

山竹功效｜山竹當造季節到了，每年夏天6至8月份是泰國山竹的產季。山竹營養豐富，有抗氧化及抗發炎等功效，山竹果肉寒涼，有清熱下火的作用， 更能紓緩濕疹症狀，不過，亦有些人不宜食用山竹。



山竹功效｜果后山竹10年結果 與榴槤並稱「夫妻果」

山竹有「熱帶果后」之稱，是夏天常見水果之一。在泰國，人們將榴蓮與山竹譽為一王一后，並稱為「夫妻果」，榴蓮溫熱上火，山竹剛好能抑制榴蓮的溫熱火氣，清涼降火，保護身體免受傷害。山竹在世界上有400多種，市面上較常見的是油竹、花竹和沙竹。一般種植10年才開始結果，對生長環境的要求極為嚴格，加上採摘不易，每一粒山竹都得來不易。

山竹功效｜降血糖助防癌6功效 揀山竹5招甜唔甜幾多瓣肉一睇即知

按圖看山竹6大健康好處：

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山竹營養成分（每100克）

熱量：73卡路里

碳水化合物：17.91克

膳食纖維： 1.8克

蛋白質：0.41克

脂肪：0.58克

糖分：16克

維他命C：2.9毫克

鈣：12毫克

鎂：13毫克

磷：8毫克

鉀：48毫克

鈉：7毫克



資料來源：台灣營養N次方



按下圖看5類人不宜吃山竹：

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山竹禁忌｜不宜吃山竹人士

1) 腎病患者

每100克山竹含有48毫克鉀質，腎臟是體內鉀離子主要的排泄器官，腎病患者排泄鉀離子的能力較弱，而累積在血液內會引起血鉀過高，嚴重時身體會有不適的症狀。

2) 糖尿病患者

雖說山竹所含的山酮素，能增加胰島素的敏感性，並能有效抑制澱粉分解酵素，減緩醣類吸收，達到控制血糖的效果。但是糖尿病患者要限糖，每100克山竹含有16克糖分，糖分較高，所以糖尿病患者不宜多食。

3) 便秘人士

每100克山竹含有1.8克膳食纖維，但是食用過多，纖維素在腸胃中會吸水膨脹，反而會引起便秘。

4) 月經期間女性

山竹是寒涼性水果，月經期間食用， 會引起月經量加大。

5) 體質虛寒人士

山竹具有降燥、清涼解熱的作用，所以體質虛寒者不宜多吃，切勿和西瓜、白菜、芥菜、苦瓜、冬瓜、荷葉等寒涼食物同吃，會加重虛寒問題。

按圖看點揀山竹：

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參考資金：營養N次方/Heathly Matters