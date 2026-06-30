山竹功效｜果后山竹清熱解毒助抗癌5類人不宜 便秘糖尿可吃嗎？
山竹功效｜山竹當造季節到了，每年夏天6至8月份是泰國山竹的產季。山竹營養豐富，有抗氧化及抗發炎等功效，山竹果肉寒涼，有清熱下火的作用， 更能紓緩濕疹症狀，不過，亦有些人不宜食用山竹。
山竹功效｜果后山竹10年結果 與榴槤並稱「夫妻果」
山竹有「熱帶果后」之稱，是夏天常見水果之一。在泰國，人們將榴蓮與山竹譽為一王一后，並稱為「夫妻果」，榴蓮溫熱上火，山竹剛好能抑制榴蓮的溫熱火氣，清涼降火，保護身體免受傷害。山竹在世界上有400多種，市面上較常見的是油竹、花竹和沙竹。一般種植10年才開始結果，對生長環境的要求極為嚴格，加上採摘不易，每一粒山竹都得來不易。
山竹功效｜降血糖助防癌6功效 揀山竹5招甜唔甜幾多瓣肉一睇即知
按圖看山竹6大健康好處：
山竹營養成分（每100克）
熱量：73卡路里
碳水化合物：17.91克
膳食纖維： 1.8克
蛋白質：0.41克
脂肪：0.58克
糖分：16克
維他命C：2.9毫克
鈣：12毫克
鎂：13毫克
磷：8毫克
鉀：48毫克
鈉：7毫克
資料來源：台灣營養N次方
按下圖看5類人不宜吃山竹：
山竹禁忌｜不宜吃山竹人士
1) 腎病患者
每100克山竹含有48毫克鉀質，腎臟是體內鉀離子主要的排泄器官，腎病患者排泄鉀離子的能力較弱，而累積在血液內會引起血鉀過高，嚴重時身體會有不適的症狀。
2) 糖尿病患者
雖說山竹所含的山酮素，能增加胰島素的敏感性，並能有效抑制澱粉分解酵素，減緩醣類吸收，達到控制血糖的效果。但是糖尿病患者要限糖，每100克山竹含有16克糖分，糖分較高，所以糖尿病患者不宜多食。
3) 便秘人士
每100克山竹含有1.8克膳食纖維，但是食用過多，纖維素在腸胃中會吸水膨脹，反而會引起便秘。
4) 月經期間女性
山竹是寒涼性水果，月經期間食用， 會引起月經量加大。
5) 體質虛寒人士
山竹具有降燥、清涼解熱的作用，所以體質虛寒者不宜多吃，切勿和西瓜、白菜、芥菜、苦瓜、冬瓜、荷葉等寒涼食物同吃，會加重虛寒問題。
按圖看點揀山竹：
山竹種植10年才開花結果？
山竹一般種植10年才開始結果，對生長環境的要求極為嚴格，加上採摘不易......
山竹果殼所含的山酮素有什麼用？
山酮素除了抗氧化、抗發炎和調節血糖之外，對於抗癌、抗肝毒性、護肝......
參考資金：營養N次方/Heathly Matters