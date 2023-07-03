清熱素食三餸一湯｜椒鹽粟米+燒茄子+青醬翠玉瓜麵+冬瓜粟米鬚湯

適逢夏天荔枝當造，現在的荔枝又甜又大粒又可口，相當誘人，實在忍不住會貪吃！但有云「一粒荔枝三把火」，荔枝吃多了會上火熱氣、長痘口臭。這次的清熱素食三餸一湯就可為大家清清腸胃了！



青醬翠玉瓜麵

青醬翠玉瓜麵是近年大熱的瓜菜麵料理，多用青瓜削成麵條，翠肉瓜削成麵一樣可以，用筷子一條條夾起，口感豐富有趣，加上自調的青醬，味道更多元好吃！且翠玉瓜這食材是夏日良品，不但消暑下火，更潤肺止咳，是多吃荔枝後，下火的上上食材。

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青醬翠玉瓜麵食譜

椒鹽粟米

粟米清甜可口，有相當高的營養價值。粟米屬於澱粉性蔬菜，但相比白飯就顯得健康得多，是減肥良品。它含豐富類胡蘿蔔素，有很好的護眼功效。而在中醫的角度看，粟米性味甘平。健脾胃，除濕清熱，是夏天良品。

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椒鹽粟米食譜

孜然燒茄子

孜然燒茄子是串燒、燒烤店常吃到的美食，連筆者也相當鍾愛這道可口的食物。而且這道茄子料理做法相當簡單，推薦大家都來試試。而以中醫觀點而言，茄子味甘、性寒，有清熱止血的作用，相當適合夏日食用。

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冬瓜馬蹄粟米鬚湯

粟米鬚雖沒有粟米這樣常見，但它可是夏天的消暑寶物。用粟米鬚煲湯，可有助改善高血壓、糖尿病等，更有下火清熱的功效。而且這個湯還加上冬瓜和馬蹄，味道清爽鮮甜，同時亦更加強了清熱消暑下火的功效！

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