補水食物｜養顏美容防中暑專家推6款補水食物 1款護眼多水過西瓜
撰文：中天新聞網
出版：更新：
天氣炎熱易缺水！夏天到了水分流失的快，若不即時補充水分，恐會讓中暑、熱傷害等疾病找上身
對此，台灣營養師珊珊表示，其實除了喝水以外，多補充「6款食材」不僅也可以讓你補水，還可以幫你補充營養素！
6款補水食物（按圖看清👇👇👇）
+2
台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，以下「6款食材」也可以補水：
1. 苦瓜
水分含量94.4%，富含維他命C及膳食纖維，可以幫助養顏美容、加速有毒物質排出。
2. 絲瓜
水分含量94.6%，盛產於夏季，性涼可幫助消暑解熱。
3. 青瓜
水分含量96.1%，富含膳食纖維，涼拌即可食用，非常簡便。
相關閲讀：苦瓜營養｜降血糖血脂、愈苦營養愈高？營養師教4招去除苦味👇👇👇
+8
4. 冬瓜
水分含量94.1%，可以幫助利尿、消水腫。
5. 西瓜
水分含量90.6%，夏天冰冰涼涼的來一片，暑氣直接降一半。
6. 牛番茄
水分含量94.7%，富含鉀與維他命A，幫助消水腫、維持眼睛健康
相關閲讀：消暑飲食｜防中暑熱傷害5種夏日補水法 學日本人喝這款茶降溫👇👇👇
+8
最後，台灣營養師珊珊表示，夏天盛產瓜類，可以幫助消暑氣，但記得消暑聖品通常屬於涼性食物，如果本身體質是偏寒者，烹調時可以加入些許薑、枸杞等溫補食材！
夏天飲食｜炎熱流汗必吃9大補水食物 冬瓜第1海帶比西瓜水分更高缺水｜頭暈乏力網友熱議缺水6警號 運動每10分鐘要補水 可加乾果養生飲食｜去濕不補水易發炎氣虛？中醫推蛋黃蜂蜜8食物滋潤養陰西瓜營養｜補水護眼緩解肌肉痠痛6大益處 最好放在室溫下保存？銀髮養生｜夏日要補水 「它」比清水更有效 這兩種飲料不建議喝
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」