補水食物｜養顏美容防中暑專家推6款補水食物　1款護眼多水過西瓜

天氣炎熱易缺水！夏天到了水分流失的快，若不即時補充水分，恐會讓中暑、熱傷害等疾病找上身



對此，台灣營養師珊珊表示，其實除了喝水以外，多補充「6款食材」不僅也可以讓你補水，還可以幫你補充營養素！

6款補水食物（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，以下「6款食材」也可以補水：

1. 苦瓜

水分含量94.4%，富含維他命C及膳食纖維，可以幫助養顏美容、加速有毒物質排出。

2. 絲瓜

水分含量94.6%，盛產於夏季，性涼可幫助消暑解熱。

3. 青瓜

水分含量96.1%，富含膳食纖維，涼拌即可食用，非常簡便。

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4. 冬瓜

水分含量94.1%，可以幫助利尿、消水腫。

5. 西瓜

水分含量90.6%，夏天冰冰涼涼的來一片，暑氣直接降一半。

6. 牛番茄

水分含量94.7%，富含鉀與維他命A，幫助消水腫、維持眼睛健康

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最後，台灣營養師珊珊表示，夏天盛產瓜類，可以幫助消暑氣，但記得消暑聖品通常屬於涼性食物，如果本身體質是偏寒者，烹調時可以加入些許薑、枸杞等溫補食材！

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