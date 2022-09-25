致癌飲食｜40歲女不煙不酒不肥胖確診大腸癌　每天喝這些是元兇！

台灣衛福部國健署統計，大腸直腸癌向來是最多台灣人罹患的癌症。台灣藝人余天女兒余苑綺日前因直腸癌過世，顯示各界對於大腸直腸癌的重視。不過大家或許知道吃下過多鹹鹹的香腸等醃漬物會增加腸癌風險，卻忘了「甜甜的」這個是最容易忽略的腸癌元凶！



日前醫師在談話性節目說到，有位40歲女性不煙不酒，身材勻稱不肥胖，沒有大腸癌危險因子：「紅肉攝取過量、肥胖、吸煙喝酒。」仍確診大腸癌。細究後才發現，她每天會喝1到2杯含糖飲料。

按圖看8大類調製茶（手搖茶）的平均糖含量及熱量（由糖含量低至高排列）︰

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台灣新光醫院肝膽腸胃科吳秉修醫師表示，含糖飲料代表的是「高血糖」，提到高血糖我們會先想到糖尿病，而糖尿病與各式癌症都有關，不只是大腸癌。血糖本身就是致癌因子，如果血糖過高，體內滲透壓很高，將引發全身血管發炎。不過另一個因子是大腸瘜肉。統計上糖尿病患的大腸瘜肉發生率，比一般人多30%；而大腸癌就是從大腸瘜肉轉變而來。

大家提到大腸癌危險因子，多會第一個聯想到香腸、臘肉等加工食品。台灣吳秉修醫師表示，大腸癌影響因子包含家族病史等，另外酒精與高油脂食物都有可能，包含人人都愛的「炸物」。不過「糖尿病患者，不是什麼都不能吃，只是要控制量。」只要血糖避免過高，含糖的飲食還是可以適量食用。

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想預防大腸癌，吳秉修醫師建議，含有亞硝酸鹽的加工食品，能不吃就不吃，維持健康飲食、多運動，避免肥胖（肥胖者通常有高血糖），即可有效遠離大腸癌。

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