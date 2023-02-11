減肥｜肥胖致大腸癌心肌梗塞風險多2倍　醫生3招每天做健康瘦身

台灣37歲的董先生，近年來體重不斷上升，每年健康檢查的異常項目都是血壓、血糖、膽固醇、肝功能指數等，且腰圍變寬有愈來愈高的趨勢。



這個月董先生一家三口因感染新冠肺炎在家隔離，負責視訊門診的醫師於線上看診時，主動確認董先生的身高體重，並表示可能要開抗病毒藥；因臃腫身形為肺炎重症高風險群 （身體質量指數 [BMI] ≥ 30），醫師還提醒董先生，康復之後要記得打公費流感疫苗，因為肥胖者也容易因流感發生重症住院。

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肥胖併發症多 常見疾病一次看

台灣新竹臺大分院家庭醫學部張哲瑞醫師表示，與肥胖相關的疾病非常多，包含全身各器官系統病症，如三高（高血壓、糖尿病、高血脂） 與心血管疾病如心肌梗塞、心衰竭、腦中風等都在肥胖病友身上較為常見；甚至多種癌症風險也提高，如消化系統癌症如食道癌、胰臟癌、大腸癌、膽囊癌等，以及甲狀腺癌、腎臟癌、子宮內膜癌、乳癌、多發性骨髓瘤等，肥胖病友的風險也多1－2倍。

其他與肥胖相關的疾病，包括胃酸倒流、脂肪肝、退化性關節炎、睡眠呼吸中止症、抑鬱症等。另外，有許多想懷孕的夫妻飽受不孕症所苦，而過重和肥胖會增加男女不孕症之機率約1－2倍；相對的，減重可增加女性自然懷孕與人工生殖的成功率。

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肥胖指標這樣評估 快檢查你是否超標？

肥胖症是如何診斷呢？台灣張哲瑞醫師說明，一般根據身體質量指數（BMI）或腰圍來作評估肥胖的指標。BMI在27以上屬於輕度肥胖，30以上就屬於中度肥胖；以腰圍來說，若男性≥90公分或女性≥80公分也表示腹部脂肪過多，將會影響身體代謝。

多數肥胖因多吃少動導致 生活調整能改善

除了少數遺傳與內分泌障礙以外，絕大多數肥胖病友都是由攝取熱量過多，或身體活動量不足所導致的原發性肥胖，建議以生活型態調整為第一步，包含飲食控制、規律運動及行為改變等。

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飲食策略一般以降低總熱量為原則，若以每週減輕0.5公斤為目標，每天至少需減少500大卡，盡量增加蔬菜攝取，並且少吃油炸類、含糖飲料、甜點、甜食等，並且至少每週量一次體重，以達有效監測。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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