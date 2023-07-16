水果茶食譜｜蘋果檸檬橙新鮮水果茶自調甜度　1點不注意出現怪味

除了奶茶外，大家在飲料店必點的就是水果茶，一杯價格至少20多元港幣左右，自己製作的水果茶甜度可以自己調整。水果保證新鮮，喝得安心，真材實料要多少料就放多少，就算是要清冰櫃裏的水果也是很好的選擇！



其實自製水果茶非常的簡單，只要泡好茶包加入喜歡的水果就OK啦！大家快一起學習吧，作為聚會飲料也是很好的選擇！這不管是生日、聖誕或是新年聚餐都能派上用場！

自製水果茶食譜（按圖看清👇👇👇）

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自製水果茶所需食材：

- 綠茶/紅茶包

- 水果（檸檬、蘋果、熱情果、橙、桔子、青檸等）

- 白砂糖

- 冰塊



自製水果茶做法：

STEP 1：先提早準備一壺的水加上綠茶/紅茶包一起浸泡至出味，條件許可直接將它冷泡在冰櫃。

STEP 2：熬製糖漿：建議白砂糖和水以1:1的份量加入小鍋中加熱，期間不斷攪拌至白砂糖融化即可關火，最後可以加上幾片檸檬讓糖漿有香氣，最後放一旁待凉備用。

STEP 3：將所有的水果拿出來清洗後作準備：檸檬、橙去籽切成片、蘋果去皮切片、熱情果挖出果料。

STEP 4：這時候就可以拿出茶壺，加上適當的檸檬、橙、蘋果片，還有熱情果，和擠些桔子青檸汁，另外也要加一些檸檬和橙的汁，這樣果茶才會更有味道。

STEP 5：最後就依據你的喜好加入適量的糖漿至你可以接受的甜度，作為最後的調味，加上些冰塊，一杯好喝的水果茶就完成啦！



喝完水果茶，剩下的水果也不要浪費，一樣可以吃！

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TIPS

1：水果方面沒有過多限制，可以將多餘的水果進行搭配製作成果茶。

2：除了以上的水果外，西瓜、菠蘿、芒果等都可以作為搭配的選擇。

3：水果的搭配也要拿捏好，不一定是多水果就好喝，太多摻雜在一起不搭反倒會搭出怪味。

3：糖漿熬製可以根據個人喜好，要是覺得太甜可以多加入些水，糖漿稀一些沒關係。



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