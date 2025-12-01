糖尿病水果｜低糖水果健康啲？升糖指數高5水果冇香蕉+GI高5原因

糖尿病飲食｜糖尿病人士除了看糖分之外，還要留意升糖指數值（GI），很多水果的糖分並不高，但其升糖指數極高，對糖尿病人來說，高升糖指數的水果會令血糖快速上升，胰島素無法正常之下，血糖居高不下會引發其他併發症。



升糖指數GI是什麼?

升糖指數GI（Glycemic Index），是用來量度各類含碳水化合物的食物在進食後對血糖影響程度的數值，從而對血糖的影響。 正常來說，食物中碳水化合物在消化道分解後，最後成為葡萄糖進入血液中，血糖便隨即上升。但由於食物中的碳水化合物種類不同，轉化成葡萄糖的速度亦有不同，以至血糖上升的速度不同。

升糖指數是用來量度進食後對血糖影響程度的數值。（香港糖尿病聯會圖片）

進食不同的食物，亦影響葡萄糖轉化的速度，所以出現血糖不一的情況。如高GI的食物比較容易消化而轉化成葡萄糖，所以容易出現高血糖，相反，低GI的食物轉化速度較慢，血糖升幅自然較少。

水果高升糖指數（GI ）原因

1）醣類不同

醣類可分為直鏈類型和支鏈類型，由於直鏈型難以分解，GI較低。相反，支鏈類型的較易分解，GI較高。

2）纖維量

纖維量愈高GI愈低，要注意水果的膳食纖維量，纖維能有效延緩葡萄糖的消化和吸收的速度，所以一般高水溶性纖維的食物GI較低。

3）酸鹼值

酸鹼值較低的食物，其GI值也較低。

4）水果成熟度

水果逐漸成熟，GI值會愈來愈高；所以最好不要讓水果放置太熟，比如桃子在剛成熟的時候GI值較低，但如果變得很軟的熟透時，就會高GI值。

5）製成果汁飲用

製作成果汁或處理過的水果，纖維量減少，腸道會更容易吸收，因此GI值也會高。

按下圖看5種糖分不高升糖指數高的水果：

5種糖分不高升糖指數高的水果

1）西瓜（每100克）

糖分：7.1克 升糖指數：72 危險指數：高

每100克西瓜糖分只有7.1克，但升糖指數高達72。（資料圖片）

2）哈密瓜（每100克）

糖分：8.0克 升糖指數：70 危險指數：高

3）菠蘿（每100克）

糖分：10克 升糖指數：66 危險指數：高

每100克菠蘿糖分有10克，但升糖指數高達66。（資料圖片）

4）蜜瓜（每100克）

糖分：8.1克 升糖指數：65 危險指數：高

5）木瓜（每100克）

糖分：8.0克 升糖指數：60 危險指數：中高

每100克木瓜糖分只有8克，但升糖指數高達60。（資料圖片）

