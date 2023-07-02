黑朱古力｜頭痛、胃酸倒流或會加劇！減肥人士、孕婦5類人應少吃

朱古力是療癒人心的食物，不少朱古力製品都是大人小孩的最愛，然而每個人的健康狀況及體質不同，並不是所有人都適合吃朱古力，可能會導致胃食道逆流、頭痛等健康狀況，5大族群最好少吃為妙。



若你是以下其中一類人，還是忍忍口，別吃黑朱古力吧！（按圖了解）

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黑朱古力好處多，但這5種人吃了可能有害

1. 8歲以下孩童

對咖啡因代謝較慢，吃了含咖啡因的朱古力，可能會過度亢奮不易入睡

2. 容易胃灼熱的人

朱古力含有至少4種引起賁門鬆弛的物質，容易誘發胃食道逆流

3. 懷孕及哺乳婦女

懷孕或哺乳媽媽若攝取過量含咖啡因朱古力，會影響胎兒或嬰兒腦部發育

4. 容易頭痛的人

朱古力中含的酪胺酸是引發頭疼的罪魁禍首，芝士、柑橘類食物也應避免，

5. 三高患者、肥胖

可可脂含量越高，就是越純的黑朱古力，熱量相對也較高

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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