腸胃炎飲食｜肚痛疲倦體重減或患潰瘍性結腸炎　2類食物愈食愈差!

高糖飲食會引發許多健康問題，例如肥胖、心臟病和中風，近來1項醫學研究發現，若於日常飲食中攝取過多的糖分，也會加重發炎性腸道疾病（IBD）的症狀。



該研究的資深作者的蒂莫西·漢德（Timothy Hand）表示，全世界的發炎性腸道疾病盛行率正呈現上升趨勢，尤其在工業化、都市生活的地區上升速度最快，推測是因為這些地區的文化都偏好高糖飲食，因此較容易引發此種疾病。

攝取過量糖分9大壞處（按圖看清👇👇👇）

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發炎性腸道疾病是什麼？2大類型與症狀1次說明

發炎性腸道疾病（Inflammatory Bowel Disease，簡稱IBD）是1種慢性、自體免疫性的腸道疾病，主要是因腸道組織慢性發炎所致，其中2種最常見的發炎性腸道疾病為潰瘍性結腸炎（Ulcerative Colitis，簡稱UC）和克隆氏症（Crohn's Disease，簡稱CD）。

潰瘍性結腸炎是因大腸內發炎與潰瘍所致，成因尚未確定，但若患有免疫相關疾病的人較容易出現潰瘍性腸胃炎的症狀，而壓力和攝取某些食物等因素，也可能會加重不適症狀；克隆氏症則為1種因小腸內壁發炎導致的疾病。兩者皆會引起腹瀉、直腸出血、腹痛、疲勞和體重減輕等症狀。

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攝取太多糖分會導致結腸受損？實驗結果曝光

在為期2週的實驗中，研究人員觀察被餵食標準與高糖飲食的小鼠，為了模仿發炎性腸道疾病的症狀，這些動物都接受了1種名為DSS的化學物質治療，而其中的化學物質會對其結腸造成損害。

一般而言，結腸上皮組織就如同1條傳輸帶，其上皮細胞須花上5天的時間，才能通過環道，順利從隱窩的底部，到達頂部，之後進入結腸內，將其排泄出來。只要每通過1次上述的循環，就會形成1個全新的結腸。

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然而，實驗結果發現，攝取高糖飲食的小鼠會在9天內死亡，而採取標準飲食的小鼠則能存活至實驗結束。此外，研究人員發現，出現發炎性腸道疾病症狀的小鼠，結腸有受損的跡象。

蒂莫西．漢德說明，此項研究發現，攝取過多糖分確實可能對腸道有害，所以對於患有發炎性腸道疾病的患者來說，建議還是應避免食用汽水、糖果等含有高密度糖分的食物為佳，以防止病情加重的情形發生。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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