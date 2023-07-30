進食困難｜分辨生痱滋、舌癌3徵兆　頸腫口齒不清或已惡化恐割脷

舌癌還是痱滋？生痱滋令進食變成受罪，痛楚令人苦惱，但大多過幾天就好。但舌癌卻不一樣，不僅癌細胞會擴散，還可能要割脷治療。兩者的初期情況非常相似，應如何分辨，避免延誤就醫？



痱滋為復發性口瘡 7至14天內可痊癒

口瘡即是口瘡性口腔炎，俗稱「痱滋/飛滋」。（ISTOCK）

根據衛生署資料，痱滋是一種復發性口瘡，是出現在口腔軟組織上的潰瘍。這些軟組織包括面頰、口唇和喉嚨的黏膜及舌面。痱滋是不會傳染的。它會導致口腔黏膜腫脹，一開始時是橢圓形或圓形的小泡，一天後其邊緣會變成紅色，中央則呈微黃或灰白色，並形成微凹的潰瘍。

痱滋一般會在7至14天內痊癒，若情況持續三星期以上或經常出現痱滋，就要約見醫生作身體檢查，以確定是否需要接受其他治療。但由於「生痱滋」的成因還沒確定，預防的方法只有盡量避免可能誘發痱滋產生的因素。

按圖看痱滋成因及有助痱滋癒合的參考食譜︰

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舌癌在口腔病變中最難治療 症狀初期像痱滋

舌癌是口腔癌的其中一種，據香港耳鼻喉頭頸外科中心的資料，在2022年香港新增口腔癌約有400多宗，其中舌癌佔了70%，成為常見的口腔癌症之一。台灣牙科醫生曹皓崴亦曾在社交平台上分享關於舌癌的個案。他有一名28歲純粹來看牙齒健康的病患，因為舌頭破皮了，所以叮嚀牙醫，希望檢查時小心不要碰到它。

但曹皓崴牙醫看致傷口後，卻發現原來該名病患的破皮傷口，其實就是舌癌！他指舌癌在口腔病變中最難治療的，它的癌細胞轉移率、致死率都相當高，症狀初期和痱滋、破皮都很像，而且它普遍治療手法都是以手術切除癌細胞病變部分，呼籲大家要小心。

舌癌還是痱滋？辨識舌癌的3大徵兆

舌癌還是痱滋？（ISTOCK）

香港耳鼻喉頭頸外科中心分享了3大徵兆，教人辨認舌癌。

1.不會痊癒的痱滋

舌癌初期的病徵是舌頭腫脹，在舌頭的兩側出現潰瘍。由於症狀跟生痱滋極為相似，加上初期舌癌並不會特別疼痛，因而容易掉以輕心。一般的口腔痱滋，感覺非常痛楚，但通常幾日過後，就會自我復原。如果發現所謂的痱滋，持續了2-3個星期仍未痊癒，潰瘍範圍擴大，愈來愈痛，那就有可能是舌癌的徵兆。

2.無故耳痛

我們的舌頭佈滿神經線，舌中心位置的神經線，與耳的痛感神經相連，當癌細胞不斷侵触舌頭時，就會觸發到耳痛。這就是為什麼有些病人的舌頭沒有特別痛感，但就有強列的耳痛。如果因為舌癌引致耳痛，病情一般已進入後期階段。

3. 口齒不清、頸有腫塊

隨著癌細胞擴散至舌根位置，舌頭的活動會受阻，繼而引致口齒不清。若癌細胞擴散致頸淋巴，淋巴變得腫脹，病人頸側就會出現腫塊。只可惜，若出現口齒不清及頸腫塊的症狀，病情通常已惡化到一個階段了。

資料來源：香港耳鼻喉頭頸外科中心/衛生署/台灣牙科醫生曹皓崴