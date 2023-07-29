抗炎食物｜慢性發炎=體內長期火燒！營養師推抗炎6食物薑黃黑胡椒

身體若長時間處於發炎狀態，會導致健康狀態異常，嚴重更會造成許多疾病。營養師表示，慢性發炎其實就像身體長期鬧火災一樣，想要減少身體發炎情況，應將加工食物、油炸及含糖飲料等食物的攝取頻率降低。



如果想要預防慢性發炎，建議可以吃抗發炎、抗自由基的食物，像是：漿果類、西蘭花、薑黃、綠茶、黑胡椒及提子。

6類食物抗發炎（按圖看清👇👇👇）

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長期發炎易致癌糖尿病 5種高危食物

台灣營養師王證瑋在Facebook專頁中發文表示，慢性發炎就像身體長期鬧火災一樣，不斷產生自由基，攻擊身體各個細胞及組織。有許多研究證實，身體長時間發炎，會導致健康狀態異常，嚴重更會造成許多疾病，如：肥胖、糖尿病、心血管疾病及癌症等。其中，飲食是影響慢性發炎的重要原因之一，下述食物的攝取頻率較高時，身體慢性發炎的狀況可能較為嚴重。

- 加工食品：薯片、即食麵等。

- 精緻碳水化合物：蛋糕、餅乾、麵包等。

- 油炸食品：薯條、炸雞等。

- 含糖飲料：碳酸飲料、果汁、台式手搖飲。

- 加工肉品：火腿、香腸、煙肉等。



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防慢性發炎6種食物

要降低身體發炎的程度，除了減少上列食物的攝取外，可以多補充以下抗發炎、抗自由基的食物，來預防慢性發炎及幫助身體健康！

- 漿果類食物：士多啤梨、藍莓、蔓越莓及覆盆子等。漿果類富含豐富的植化素，像是花青素、類黃酮及類胡蘿蔔素等，是天然的抗氧化劑，對於調節免疫及抗發炎都有很好的作用。

- 西蘭花：屬十字花科的食物，其中的含硫化合物可助體內降低發炎因子，能預防心血管疾病及癌症。

- 薑黃：常用的香料，其中富含薑黃素，是對抗發炎的重要物質。

- 綠茶：含豐富兒茶素及沒食子酸，具有抗氧化及降低發炎之功能。

- 黑胡椒：黑胡椒中含有高量的胡椒鹼，亦具備抗發炎功效。

- 提子：含有花青素及白藜蘆醇，對於預防肥胖、心血管疾病及癌症皆有幫助。



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王證瑋提醒，對抗身體火災，除了飲食的幫助外，生活作息也很重要。維持理想體重、規律運動、充足的睡眠及放鬆心情，都是幫助滅火的因素，調整正確的生活模式，才有機會將體內熊熊的焰火儘早撲滅，維持身體良好的健康狀態。

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