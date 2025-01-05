十字花科功効｜解毒助抗癌醫揭沒細嚼如白吃！進食4原則必咬20下?

說到抗癌一定會聯想到十字花科類蔬菜！而台灣減重醫師楊智雯表示，椰菜花、甘藍、芥菜和蘿蔔等十字花科蔬菜，會具有肝臟解毒和抗癌效果，是因為它們富含異硫氰酸鹽，但是如果沒有細嚼慢嚥、多咀嚼幾次，恐「吃了等於沒吃」。



台灣減重醫師楊智雯表示，細嚼慢嚥適用於任何族群，民眾不需要死記「每口咬20-30下」的規則，只要從簡單的習慣養成開始，細嚼慢嚥便能自然融入日常生活；另有研究顯示，對於有控糖需求或面臨第二型糖尿病風險的族群，進食時多咀嚼幾次，可降低糖化血色素平均值約2%。

冬天必吃的四種青菜（按圖👇👇👇）

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為此，楊智雯提供以下養成細嚼慢嚥習慣的「4個撇步」給大家參考：

1. 選擇高纖維食物：如空心菜、青江菜、全麥麵包、堅果等，增加咀嚼次數。

2. 以大塊食物為主：選擇需要更多咀嚼的肉類與蛋類，不切小塊食用，延長進食時間。

3. 營造專注用餐環境：放下手機、電腦，專注享受美食。

4. 搭配酵素與益生菌：促進消化吸收，減輕腸胃負擔。



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楊智雯強調，細嚼慢嚥對促進人體健康相當重要，例如椰菜花、甘藍、芥菜和蘿蔔等十字花科蔬菜，因為富含異硫氰酸鹽（isothiocyanates），因此具有肝臟解毒和抗癌效果，但是若未充分咀嚼，蔬菜中的硫代配醣體（glucosinolate）將無法與酵素作用生成抗癌化合物，直言「吃了會等於沒吃」。

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