糖尿病進補｜醫生建議多吃4類食物菠菜 蘿蔔湯　哪些食物要避免？

冬天好冷，想進補但是有糖尿病該怎麼吃？對此，台灣高銘鴻醫師列出相關的飲食建議，可以多吃根莖類蔬菜、綠葉蔬菜、熱湯與燉品及溫熱飲品，避免高糖分的點心和過於油膩的火鍋湯底等。



台灣好幸福泌尿科體系三重院區院長高銘鴻在Facebook專頁中發文表示，現在冬天到了天氣變冷，很多人都想要進補 ，但是糖尿病患者的飲食，並不能隨心所欲地大吃。

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高銘鴻分別列出糖尿病患者適合的冬季食材和冬季需要避免的食物，讓糖尿病患者可以在冬天進補的同時也維持飲食健康。

適合糖尿病患者的冬季食材

- 根莖類蔬菜 ：台灣冬天盛產番薯、紅蘿蔔和白蘿蔔，這些食材富含膳食纖維和抗氧化劑，有助於穩定血糖。像是蒸或烤番薯代替白米飯，或將白蘿蔔加入湯品，都是很好的吃法。不過，雖然番薯營養豐富，但仍需控制份量，每餐約50-100克即可。

- 綠葉蔬菜 ：冬天是屬於綠色蔬菜的季節，像是青江菜（小棠菜）、菠菜、芥蘭等，不僅富含維他命和礦物質，還含有大量膳食纖維，可以延緩糖分吸收。無論是清炒、燙熟或加入湯中都很好，但要記得少油少鹽更健康。

- 熱湯與燉品 ：台灣常見的湯品像是蘿蔔湯、蓮藕排骨湯，不僅暖身，還含有豐富營養。但也要注意，選擇湯底時，盡量避免高脂肪或含 糖湯品，例如濃湯或加入味精或另外加糖的湯，如果可以自己熬，那當然是最好的了。

- 溫熱飲品 ：冬季多喝溫熱飲品，可促進血液循環，適合糖尿病患者的飲品包括薑茶、無糖綠茶或薄荷茶。但也要記得，不要加糖，也要控制飲品的總量。

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冬季需要避免的食物

高糖分的冬季點心：像是冬至會吃的湯圓、或是麻糬、紅豆湯這類，適合在冷冷的冬天吃，但是含糖量很高的甜點，都容易導致血糖飆升。

過於油膩的火鍋湯底 ：許多人在冬天喜歡吃火鍋，但糖尿病患者務必避免高油脂、高鈉的湯底，如牛油鍋或麻辣鍋。

加工食品 ：像是臘肉、香腸等，不僅鹽分高，還可能含有添加糖分或防腐劑，不利血糖管理。

甜飲與熱可可 ：冬天常見的甜熱飲，像是熱奶茶、熱朱古力這類的飲料，含有大量糖分，建議改喝無糖豆漿這類的飲料。

糖尿病患者飲食5大迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

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高銘鴻提到，冬天因為天氣冷，很容易感到飢餓，可採取少量多餐方式，減少血糖波動，也要記得，避免暴飲暴食，尤其是寒冷時更容易吃得過多，影響血糖控制。每餐都應包含碳水化合物、蛋白質和蔬菜，絕對要均衡飲食，避免只吃單一類型食物。

另外，高銘鴻特別提醒，因為冬天不像夏天那麼熱，就不會覺得口渴，但糖尿病患者還是要記得，要多喝水，對血糖管理非常重要。

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