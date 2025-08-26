無花果｜抗炎降血壓6功效宜日吃多少？4類人不宜恐心律不正附湯水

無花果功效｜無花果，日本人眼中被視為「長壽水果」，不單具抗衰老、養顏和排毒等功效，而且熱量低，是女士減肥瘦身的恩物。雖然無花果營養豐富，但不是人人都適合食用，當中有4類人士就不宜多吃。



無花果功效｜抗炎瘦身降血壓６大功效

無花果含有豐富的維他命A、B、C及D，另外亦有花青素、胺基酸及膳食纖維等，有助減肥，具抗發炎、去水腫、促進消化、降血壓及降血糖等功效，對於有「三高」人士來說是一種理想的水果選擇。除此之外，無花果的熱量低，每100克只有約47千卡，還有豐富的膳食纖維，高纖食物可增加飽足感，是不少瘦身人士減肥恩物。

無花果擁有豐富的膳食纖維，而且屬於低卡食物，進食後有飽足感，有助瘦身。

在中醫學角度上看，無花果也是中藥的一種，根據《本草綱目》記載：「無花果味甘平，無毒，治五痔、利咽喉、消腫痛、解瘡毒」，主治：潤肺止咳，清熱潤腸，可治咳喘、咽喉腫痛、便祕、痔瘡。它除了鮮食之外，亦可以燉雞湯、煮粥等，是一種食法多變又有營養的食療水果。

燉湯材料 簡單滋補

成熟的無花果只要洗淨，去除無花果蒂頭即可連皮生吃。若用無花果燉湯，多用無花果乾，湯水味道更鮮甜。今次推介的雪梨無花果豬骨湯有滋陰潤肺、健脾補腎功效。

4類人不宜進食無花果

雖然無花果的營養豐富，不過有4類人士不宜吃無花果：

1. 脾胃虛弱的人



無花果含有豐富的可溶性和非溶性膳食纖維，會刺激腸道蠕動，但脾胃虛弱反而會容易出現腹瀉等情況。

2. 腎功能較弱人士



無花果含有豐富鉀質，一般人如進食過多的鉀質，可經由腎臟排出，不過腎功能較弱的人就不能有效分解血液中的鉀離子。過量進食無花果不單對身體無益，反而會導致高鉀血症、肌肉無力和心律失常等症狀。

3. 正在服用抗凝藥物的人



無花果含有豐富的維他命K，具有稀釋血液的功效，所以正在服用抗凝血藥物人士就不宜進食無花果。

4. 過敏人士



部分人會對無花果敏感，另外對桑椹和乳膠敏感的人，進食後亦有機會出現敏感情況。

除了這4類人士，就算一般市民，每人每天都不宜進食過量，以每天2至3份水果計算，2個無花果當一份水果，則每天上限為4至6個。