夏天湯水食譜｜黨參淮山螺片湯健脾去濕老少咸宜 加蓮子益心寧神
夏天湯水食譜｜夏天除了要消暑外，健脾去濕也相當重要！這次的黨參淮山螺片湯可有效健脾益心，為夏天的身體帶來更多的好處。
攝影：古曦朗
夏天湯水食譜｜黨參性平益氣生津 與人參有什麼分別？
天氣炎熱又高溫，容易令人口乾舌燥、心煩意亂。黨參甘，平。歸脾、肺經。《本草從新》寫黨參：「主補中益氣，和脾胃，除煩渴。中氣微弱，用以調補，甚為平妥。」有益氣，生津，養血之功效。
黨參與人参都是參，但兩性味功效不同，人参重補元氣，黨參重補脾胃之氣，兩者皆可用於虛證，但黨参用於較輕虛證，人參則於重證虚脱使用。
黨參淮山螺片湯食譜｜益心寧神 夏天傷心啱飲
夏天於五行中屬「火」，在五臟中屬「心」，心主血脈、主神志、循環系統，濕熱的氣候導致汗液外泄，易耗傷心氣。而許秀欽中醫所推介的黨參淮山螺片湯，有益心寧神、健脾去濕的功效，大家可在家試試！
黨參淮山蓮子螺片湯食譜
材料：
瘦肉半斤
螺片2-3片
赤小豆15克
炒扁豆30克
淮山15克
蓮子15克
黨參15克
紅蘿蔔1條
粟米1條
水3公升
鹽適量
做法：
1 螺片洗淨浸泡過夜。
2 赤小豆、淮山、黨參、炒扁豆、百合、蓮子沖水洗淨，浸半小時。
3 粟米、紅蘿蔔去葉去皮洗淨切件，瘦肉、螺片汆水備用。
4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲約2小時，3公升水煲至1公升，加鹽調味完成。
不失敗秘訣：
~螺片要浸泡過夜才不會太硬，剩下的水可加在煲湯水量中。
~淮山、蓮子等材料先浸半小時更易釋出味道。
湯料功效：
黨參：補中益氣，和脾胃，除煩渴
瘦肉：滋陰潤燥
螺片：滋陰補腎、清肝潤燥
粟米：補脾和胃
蓮子：補脾止瀉，清心養神益腎
淮山：生津益肺
百合：寧心安神、清心除煩
赤小豆：利尿消腫、通氣除煩
炒扁豆：健脾化濕
紅蘿蔔：補肝明目、清熱解毒
