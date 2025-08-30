夏天湯水食譜｜黨參淮山螺片湯健脾去濕老少咸宜　加蓮子益心寧神

夏天湯水食譜｜夏天除了要消暑外，健脾去濕也相當重要！這次的黨參淮山螺片湯可有效健脾益心，為夏天的身體帶來更多的好處。

夏天湯水食譜｜黨參性平益氣生津 與人參有什麼分別？

天氣炎熱又高溫，容易令人口乾舌燥、心煩意亂。黨參甘，平。歸脾、肺經。《本草從新》寫黨參：「主補中益氣，和脾胃，除煩渴。中氣微弱，用以調補，甚為平妥。」有益氣，生津，養血之功效。

黨參與人参都是參，但兩性味功效不同，人参重補元氣，黨參重補脾胃之氣，兩者皆可用於虛證，但黨参用於較輕虛證，人參則於重證虚脱使用。

黨參淮山螺片湯食譜｜益心寧神 夏天傷心啱飲

夏天於五行中屬「火」，在五臟中屬「心」，心主血脈、主神志、循環系統，濕熱的氣候導致汗液外泄，易耗傷心氣。而許秀欽中醫所推介的黨參淮山螺片湯，有益心寧神、健脾去濕的功效，大家可在家試試！

黨參淮山蓮子螺片湯食譜

材料：

瘦肉半斤

螺片2-3片

赤小豆15克

炒扁豆30克

淮山15克

蓮子15克

黨參15克

紅蘿蔔1條

粟米1條

水3公升

鹽適量

做法：

1 螺片洗淨浸泡過夜。

2 赤小豆、淮山、黨參、炒扁豆、百合、蓮子沖水洗淨，浸半小時。

3 粟米、紅蘿蔔去葉去皮洗淨切件，瘦肉、螺片汆水備用。

4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲約2小時，3公升水煲至1公升，加鹽調味完成。

不失敗秘訣：

~螺片要浸泡過夜才不會太硬，剩下的水可加在煲湯水量中。

~淮山、蓮子等材料先浸半小時更易釋出味道。

湯料功效：

黨參：補中益氣，和脾胃，除煩渴

瘦肉：滋陰潤燥

螺片：滋陰補腎、清肝潤燥

粟米：補脾和胃

蓮子：補脾止瀉，清心養神益腎

淮山：生津益肺

百合：寧心安神、清心除煩

赤小豆：利尿消腫、通氣除煩

炒扁豆：健脾化濕

紅蘿蔔：補肝明目、清熱解毒