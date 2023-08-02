花椒好處｜天生杜蟲藥！治濕疹關節痛7功效　中醫教配2材料防便秘

花椒八角是下廚常用的香料，特別是滷水，花椒幾乎是它的靈魂所在。從中醫角度看，花椒對人體亦有不少健康益處。究竟它有哪些功效？配搭什麼食物最好？不過，原來有些體質不宜多吃花椒。



花椒常見於不少麻辣的菜式之中，其獨特的香味吸引不少嗜辣者垂青。（資料圖片）

花椒7大功效 肺寒咳喘、皮膚濕疹

花椒對於嗜辣的人一點都不陌生，無論是水煮魚，抑或麻辣火鍋，都會看到花椒的踨影。所謂「醫食同源」，中醫認為普通食材在醫學角度上都有療效，康河中醫診所註冊中醫師陳學澄表示，花椒在中醫理論中屬味辛、溫，有小毒，除了有溫中散寒的效用之外，亦可健胃除濕、理氣止痛、殺蟲解毒。一般會用於肺寒咳喘、脘腹冷痛、嘔吐泄瀉、蛔蟲症或外治濕疹皮膚瘙癢等疾病。

此外，花椒對不少痛症也有幫助！陳醫師指，它主要針對因寒症而引起疾病，特別是中陽不足，脾胃虛寒，容易怕凍受涼的人士，例如寒濕性風濕關節炎、痛經等。另外花椒亦有殺蟲功效，所以亦適合蛔蟲病腹痛者食用。

加蜂蜜紅棗 健脾養血紓緩便秘

陳醫師續指，每年的三至五月均是花椒的花期，一般踏入立秋至處暑前後就進入果期，是花椒收成的日子，也是進食花椒最好的時間。除了麻辣火鍋之外，陳醫師指花椒亦有不同食法，包括將適量花椒、紅棗、生薑和蜂蜜混合加水攪拌，清甜的紅棗和蜂蜜結合辛辣的花椒和生薑看似風馬牛不相及，但陳醫師指它有健脾養血、驅寒除濕的功效。「花椒本身有溫中散寒的作用，而生薑同樣有去風散寒、溫中止嘔的功效，配合養血安神的紅棗和適量的蜂蜜可滋潤腸道、紓緩便秘的問題，十分適合體內寒濕重的人士飲用。

陳醫師表示，將花椒、生薑、紅棗加入適量的蜂蜜可有助健脾養血、驅寒除濕。（資料圖片）

亂配食物易熱氣便秘 3類人不宜

雖然花椒有不少好處，不過陳醫師表示它性味辛溫，不建議配搭熱性較強的食物，例如羊肉等，否則熱上加熱，身體會容易熱氣或出現便秘等問題。另外，花椒亦對女性的子宮可有一定的刺激作用，容易損傷胎兒，因此不建議懷孕的女性食用，以免造成流產的現象。

陳醫師指，花椒會影響女性的子宮，所以懷孕女性應暫時停止食用花椒。（Pexels）

花椒可以提升食物香味的層次，而且功效多，不妨參考以下食譜，以花椒為家人創作一道菜。

花椒鹽水雞翼（1至2人份）

材料

雞翼1磅（約8隻）

花椒八角少許

紹酒2湯匙

鹽1.5茶匙

水適量

做法：

1. 以少許鹽抹在雞翼上，略醃15分鐘，沖洗瀝乾。

2. 煲滾水，加入花椒八角、紹酒和鹽。

3. 水再滾後，放入雞翼，以大火煲滾。

4. 關火，加蓋，讓煲內餘溫把雞翼焗熟，約30-40分鐘。