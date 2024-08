亞麻籽油功效｜通便防失眠改善濕疹9功效　營養媲美魚油點食最好?

亞麻籽油功效|失眠是每個都市人經常面對的問題,但有沒有想過,透過食油來改善睡眠?亞麻籽油(Flaxseed oil)含豐富的α-亞麻酸,有維持神經系統健康的功效,有助提升睡眠質素。不但如此,亞麻籽油功效甚多,還可以直接飲用,不過應該怎麼吃?亞麻籽油又可以炒菜嗎?



亞麻籽油是什麼?

亞麻籽油又稱亞麻仁油(Flaxseed oil),是由亞麻乾燥成熟的種子經壓榨取得的淡黃色油脂,帶有堅果香味,而味道有一點點苦。亞麻(Flax)屬於一年生的草本植物,共有多達200多個品種,一直以來也被應用於提取油脂及纖維,可用作烹調、繪畫溶劑、護膚品等。此外,亞麻籽油也與備受歡迎的營養補充品魚油一樣富含奧米加3(奧米加3)脂肪酸,但卻沒有魚油濃郁的魚腥味,因此市面上也有不少以亞麻籽油製成的補充品。由於產量不多,價錢也不便宜,與初榨橄欖油、牛油果油相若。

冷壓亞麻籽油(375毫升):約$87

冷壓初榨橄欖油(375毫升):約$92



亞麻籽油是由亞麻乾燥成熟的種子經壓榨取得的淡黃色油脂。(網上圖片)

亞麻籽油功效|奧米加3佔54% 助改善睡眠質素

亞麻籽油主要成分為油脂,當中α-亞麻酸(α-linolenic acid, ALA,屬奧米加3脂肪酸的一種)更佔油脂整體約54%,在美國國立衛生研究院的一項研究顯示,α-亞麻酸有助改善睡眠質素。此外,亞麻籽油還含有約17%的亞麻油酸,兩者均是人體無體合成但必需的脂肪酸,只能從食物中獲取。

亞麻籽油富含α-亞麻酸,有助改善睡眠質素。(網上圖片)

亞麻籽油功效|護心臟抗三高9好處 濕疹都適合

亞麻籽油含67%多元不飽和脂肪酸,其奧米加3脂肪酸更是植物油中含量最高,此外還含有奧米加6脂肪酸、α-亞麻酸、亞麻油酸、抗氧化劑、維他命E及木酚素,除了有助改善睡眠外,更有利於心臟健康、預防肌膚細胞及血管老化、改善消化、降血脂及血壓、保護視力、抗發炎、改善便秘等功效,當中木酚素有助預防心血管疾病、動脈粥狀硬化、糖尿病、乳癌、關節炎、骨質疏鬆症等疾病。另外,對於皮膚敏感、肌膚乾燥及濕疹等問題也能夠改善。

不過,亞麻籽油的煙點只有107°C,並不適合用作煎、炒、炸等高溫烹調方式,較為適合涼拌和水炒(先以水煮最後加油)。



亞麻籽油功效

亞麻籽油功效1:改善睡眠

亞麻籽油功效2:有助心臟及血管健康,預防心血管疾病、動脈粥狀硬化等

亞麻籽油功效3:抗三高:降血脂、血壓、血糖

亞麻籽油功效4:保護視力

亞麻籽油功效5:抗發炎

亞麻籽油功效6:改善便秘,幫助消化

亞麻籽油功效7:改善皮膚問題,如皮膚敏感、肌膚乾燥及濕疹等

亞麻籽油功效8:關節炎、骨質疏鬆症等疾病

亞麻籽油功效9:有助預防乳癌



亞麻籽油的煙點只有107°C,不適合煎、炒、炸等高溫烹調方式,較為適合涼拌和水炒。(Pixabay)

亞麻籽油適合人士

亞麻籽油基本適合任何人士食用,而不喜歡吃魚的人,或不能吃魚油的素食者,若想額外補充奧米加3,也可選擇亞麻籽油。

亞麻籽油不適合人士

1. 孕婦:在懷孕中期或晚期進食亞麻籽油,可能會增加早產機會

2. 腹瀉患者:亞麻籽油具潤腸作用,食用或會加重病情

3. 對亞麻籽過敏患者

4. 低血糖人士



亞麻籽油何時飲用?

亞麻籽油可以在空腹的時候飲用或服食,例如早上起床、飯前半小時或晚上睡前服用。

亞麻籽油禁忌

亞麻籽油禁忌1:與3類藥物同服

亞麻籽油具有減慢血液凝結及降低血壓、血糖水平的作用,血液凝結速度變慢,或會增加血流不止的風險,而血壓、血糖水平過低,可能會導致冒冷汗、手震、心跳加速、抽筋、頭暈、全身無力,甚至昏迷的症狀,因此正服食以下藥物的人士,食用前建議先諮詢醫生的意見。

~抗凝血劑和抗血小板藥物

~降血壓藥

~糖尿病藥物



亞麻籽油禁忌2:不宜攝取過量

雖然亞麻籽油豐含奧米加3脂肪酸,但畢竟屬於脂肪,過量攝入反而會增加過多熱量,影響健康。據衛生署衛生防護中心建議,烹調用油,每天不宜超過25克至30克(6-7茶匙)。

亞麻籽油處理

由於亞麻籽油煙點低,而且容易氧化,因此建議開封後1-2個月內要食完。此外,亞麻籽油開封後容易氧化,因此亦應放置在冷櫃內冷藏。

參考內容:中華人民共和國國家衛生健康委員會/美國農業部資料/美國國立衛生研究院 - Associations of α-linolenic acid dietary intake with very short sleep duration in adults