亞麻籽油功效｜通便防失眠改善濕疹9功效　營養媲美魚油點食最好?

亞麻籽油功效｜失眠是每個都市人經常面對的問題，但有沒有想過，透過食油來改善睡眠？亞麻籽油（Flaxseed oil）含豐富的α-亞麻酸，有維持神經系統健康的功效，有助提升睡眠質素。不但如此，亞麻籽油功效甚多，還可以直接飲用，不過應該怎麼吃？亞麻籽油又可以炒菜嗎？



亞麻籽油是什麼？

亞麻籽油又稱亞麻仁油（Flaxseed oil），是由亞麻乾燥成熟的種子經壓榨取得的淡黃色油脂，帶有堅果香味，而味道有一點點苦。亞麻（Flax）屬於一年生的草本植物，共有多達200多個品種，一直以來也被應用於提取油脂及纖維，可用作烹調、繪畫溶劑、護膚品等。此外，亞麻籽油也與備受歡迎的營養補充品魚油一樣富含奧米加3（奧米加3）脂肪酸，但卻沒有魚油濃郁的魚腥味，因此市面上也有不少以亞麻籽油製成的補充品。由於產量不多，價錢也不便宜，與初榨橄欖油、牛油果油相若。

冷壓亞麻籽油（375毫升）：約$87

冷壓初榨橄欖油（375毫升）：約$92



亞麻籽油是由亞麻乾燥成熟的種子經壓榨取得的淡黃色油脂。（網上圖片）

亞麻籽油功效｜奧米加3佔54% 助改善睡眠質素

亞麻籽油主要成分為油脂，當中α-亞麻酸（α-linolenic acid, ALA，屬奧米加3脂肪酸的一種）更佔油脂整體約54%，在美國國立衛生研究院的一項研究顯示，α-亞麻酸有助改善睡眠質素。此外，亞麻籽油還含有約17%的亞麻油酸，兩者均是人體無體合成但必需的脂肪酸，只能從食物中獲取。

亞麻籽油富含α-亞麻酸，有助改善睡眠質素。（網上圖片）

亞麻籽油功效｜護心臟抗三高9好處 濕疹都適合

亞麻籽油含67%多元不飽和脂肪酸，其奧米加3脂肪酸更是植物油中含量最高，此外還含有奧米加6脂肪酸、α-亞麻酸、亞麻油酸、抗氧化劑、維他命E及木酚素，除了有助改善睡眠外，更有利於心臟健康、預防肌膚細胞及血管老化、改善消化、降血脂及血壓、保護視力、抗發炎、改善便秘等功效，當中木酚素有助預防心血管疾病、動脈粥狀硬化、糖尿病、乳癌、關節炎、骨質疏鬆症等疾病。另外，對於皮膚敏感、肌膚乾燥及濕疹等問題也能夠改善。

不過，亞麻籽油的煙點只有107°C，並不適合用作煎、炒、炸等高溫烹調方式，較為適合涼拌和水炒（先以水煮最後加油）。



亞麻籽油功效

亞麻籽油功效1：改善睡眠

亞麻籽油功效2：有助心臟及血管健康，預防心血管疾病、動脈粥狀硬化等

亞麻籽油功效3：抗三高：降血脂、血壓、血糖

亞麻籽油功效4：保護視力

亞麻籽油功效5：抗發炎

亞麻籽油功效6：改善便秘，幫助消化

亞麻籽油功效7：改善皮膚問題，如皮膚敏感、肌膚乾燥及濕疹等

亞麻籽油功效8：關節炎、骨質疏鬆症等疾病

亞麻籽油功效9：有助預防乳癌



亞麻籽油的煙點只有107°C，不適合煎、炒、炸等高溫烹調方式，較為適合涼拌和水炒。（Pixabay）

亞麻籽油適合人士

亞麻籽油基本適合任何人士食用，而不喜歡吃魚的人，或不能吃魚油的素食者，若想額外補充奧米加3，也可選擇亞麻籽油。

亞麻籽油不適合人士

1. 孕婦：在懷孕中期或晚期進食亞麻籽油，可能會增加早產機會

2. 腹瀉患者：亞麻籽油具潤腸作用，食用或會加重病情

3. 對亞麻籽過敏患者

4. 低血糖人士



亞麻籽油何時飲用？

亞麻籽油可以在空腹的時候飲用或服食，例如早上起床、飯前半小時或晚上睡前服用。

亞麻籽油禁忌

亞麻籽油禁忌1：與3類藥物同服

亞麻籽油具有減慢血液凝結及降低血壓、血糖水平的作用，血液凝結速度變慢，或會增加血流不止的風險，而血壓、血糖水平過低，可能會導致冒冷汗、手震、心跳加速、抽筋、頭暈、全身無力，甚至昏迷的症狀，因此正服食以下藥物的人士，食用前建議先諮詢醫生的意見。

~抗凝血劑和抗血小板藥物

~降血壓藥

~糖尿病藥物



亞麻籽油禁忌2：不宜攝取過量

雖然亞麻籽油豐含奧米加3脂肪酸，但畢竟屬於脂肪，過量攝入反而會增加過多熱量，影響健康。據衛生署衛生防護中心建議，烹調用油，每天不宜超過25克至30克（6-7茶匙）。

亞麻籽油處理

由於亞麻籽油煙點低，而且容易氧化，因此建議開封後1-2個月內要食完。此外，亞麻籽油開封後容易氧化，因此亦應放置在冷櫃內冷藏。

參考內容：中華人民共和國國家衛生健康委員會／美國農業部資料／美國國立衛生研究院 - Associations of α-linolenic acid dietary intake with very short sleep duration in adults