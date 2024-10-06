腸道健康丨濕疹三高害腸胃變差！中醫推1香蕉飲品減胃酸護五臟

腸道健康與人體免疫力息息相關，是決定人體健康的關鍵因素之一，尤其人體有高達8成的疾病都與腸道有關。



台灣中醫師彭溫雅提醒，想要活出生命力，要依靠脾的運化功能，而脾與胃互為表裡，脾主運化，胃主受納，只有脾胃功能健全，身體氣血的升降循環才能順暢。

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脾胃功能影響人體健康

中醫理論認為，「脾主運化」，脾不單單指脾臟這個器官，還包括整個消化吸收系統。食物從嘴巴進入後，經過胃的初步消化，交由脾將水穀運化為身體所需的氣、血及津液，再運送至全身。彭溫雅指出，「脾為後天之本」，只有氣血充足，才能滋養五臟，而五臟失養，身體也就不會健康。

腸道菌群平衡與疾病的關係

腸道內無數的微生物平常處於互相平衡的狀態，但在某些情況下會影響腸道菌群的改變，例如濫用藥物、肝膽疾病、三高慢性疾病、濕疹或異位性皮膚炎等皮膚疾病、抑鬱症或思覺失調症等精神因素，都與腸道菌群的生態失衡有關。

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養胃香蕉乳酪飲品抑制幽門桿菌、護五臟

在治療因為濫用抗生素引起的腸道菌群改變時，中醫會使用「四君子湯」來增加腸道中嗜酸乳桿菌及雙岐桿菌的數量，以維持腸道微生物的平衡。除此之外，平常也可以飲用調整腸胃的香蕉乳酪飲品。

彭溫雅建議，可準備香蕉1根、枸杞10粒、藍莓10粒、菠菜10片以及200ml的乳酪飲品1瓶。首先將香蕉去皮後切大塊，菠菜汆燙後備用，再將所有材料放入果汁機，倒入1瓶乳酪飲品，打1分鐘即可。

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彭溫雅解釋，許多研究及動物實驗中都發現香蕉有抗潰瘍的作用，可以促進胃黏液生成、增加胃黏膜修復、減少胃酸分泌，加速潰瘍癒合；而莓果類是非常好的顧胃食物，也可以幫助抑制幽門桿菌，同時熱量也很低，適合需要控制血糖的民眾。

枸杞中的纖維素可以促進腸道蠕動、預防便秘、調節腸道功能，同時還能提升人體的免疫力；菠菜味甘性涼，能潤燥養肝，益腸胃，通便秘，《食療本草》中稱其「利五臟，通腸胃，解酒毒」，可促進胃和胰腺分泌，增進食慾，幫助消化，豐富的纖維素還能幫助腸道蠕動，有利排便。

不過，彭溫雅也提醒，養胃香蕉乳酪飲品含有豐富的膳食纖維，食用後會降低胃排空，產生飽足感，建議1周最多喝1至2次，可以當成正餐食用，並視身體的狀況調整食用頻率。

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台灣擁有「香蕉王國」的美名，想要養胃護腸，使用當地當令盛產的水果是首選。加上天然的益生菌、消化酵素及維他命B雜，能讓腸道成為更適合好菌生存的空間。透過藥食同源的觀念，增強免疫系統，擁有更健康的好腸道！

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