食物安全｜剩菜煮滾就冇菌？食安3迷思做錯1步開封飲品變細菌濃湯

近來全球高溫襲捲，對各國都造成不小的傷害，沒吃完的食物保存也重新被推上話題風口，其中不少人會認為「飲料沒冰沒關係」、「食物丟雪櫃就不會壞」，也被證實全都是雪櫃迷思；台灣營養師曾曉珊就分享幾點夏日注意事項釐清錯誤觀念。



曾曉珊在IG粉絲專頁「食似營養」發文指出，7~60℃的區間其實都是可以讓細菌快速生長的危險溫度帶，而在此範圍之外的情況則是，繁殖速度在溫度低於7℃時會有明顯的下降、高於60℃則會死亡、但需要留意細菌產生的毒素。

除此之外，曾曉珊也分享了民眾認知中常見的食物保存迷思：

3大常見食物保存迷思（按圖看清）

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1. 沒吃完的食物「煮滾可放到隔夜」

很多人都會認為只要在高溫煮沸的情況下就能達到百分之百的殺菌，但其實不然，雖然細菌確實會死亡、但其產生的毒素仍沉澱其中，待溫度下降後會再與新的細菌交互作用，影響更大。

2. 各類瓶裝飲料「開封不冰也可以」

飲料之所以需要封口，就是因為在出產前需要進行殺菌動作，開封後不僅空氣落菌，口腔中的細菌也會隨著就口引用導致混入，飲料、水類沒有冰隔天再喝，沒辦法保證喝的究竟是飲料還是「細菌濃湯」。

3. 無論食物種類「丟雪櫃就不會壞」

雪櫃的冰格（冷凍庫）最能起到的作用不是殺死細菌，而是抑制細菌繁殖的速度，且由於常態性的開關雪櫃門，對冰格的效果也會造成一定的影響，只不過是減緩食物變質的時間罷了，因此要切記冰格也絕非保存食物的不二法門。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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