肝臟健康｜6大傷肝食物要少吃！這種維他命補太多恐讓肝負擔變重

肝臟由於較少神經的緣故，不產生嚴重併發症的話，民眾可能難以得知自己的肝臟出了問題，因此又被稱為「沉默的器官」，而日常生活，我們吃吃喝喝的飲食，許多都是容易傷肝的食物。



對此，台灣黃軒醫師在Facebook發文說到，生活中許多我們常見的美食都是非常傷肝的，像是以下幾類食物：

傷肝飲食（按圖👇👇👇）

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1. 甜食

太多的糖不只是對你的牙齒有害，其實，會傷害你的肝臟。太多的精製的糖、高果糖的食品，會導致脂肪易堆積在肝細胞，這可能導致肝臟疾病，而一些研究發現，即使你體重沒有超重，糖對肝臟的損害，也不亞於酒精。這也是為什麼，我們會限制添加糖食物的另一個原因，例如糕點和糖果，不宜常食用。

2. 碳酸飲料

研究人員發現，喝大量碳酸飲料的人，更容易患非酒精性脂肪肝病（NAFLD），非酒精性脂肪肝病，在台灣發生率約15-45% ，而嚴重者會導致最後肝硬化，少喝一些碳酸飲料，可以算是一重「保肝行為」。

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3. 吃太油了

你吃太多油的食物，你的脂肪會在你的肝細胞中堆積，並導致非酒精性脂肪性肝病（NAFLD），這就是俗稱的「肝包油」你的肝臟可能會腫脹，而隨著時間的推移，脂肪堆積會使肝臟組織硬化和疤痕。 如果你是超重或肥胖、中年或患有糖尿病，你更有可能已患有非酒精性脂肪肝病（NAFLD）。台灣黃軒醫師也提醒，不要吃太多含油量飲食，多做運動，就可以阻止肝病的發生，尤其是「反式脂肪」，也就是那些包裝食品和烘焙食品中的人造脂肪。 富含反式脂肪的飲食，使你更有可能增加體重，還對你的肝臟不好。

4. 維他命A

你的身體需要維他命A，我們一般從那些紅色、橙色和黃色的新鮮水果和蔬菜等植物中，可以獲得足夠的維他命A。這樣，已經是非常滿足的身體需求了。但是，如果您特意服用含有高劑量維他命A的補充劑，這對您的肝臟負擔來說，可能是個問題。 在服用任何額外的維他命A之前，請諮詢您的醫生，因為您極有可能不需要它。

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5. 草藥

西方人喜歡補維他命，東方人就較喜歡吃草藥，任何草藥上，即使標籤上寫著「自然」，也極可能不適合你。 例如，有些人服用一種毒椒，叫做卡瓦卡瓦（盛產在西太平洋地區）的草藥，來治療更年期症狀或幫助他們放鬆，但研究發現，這種毒椒的草藥，可以阻止肝臟機能正常運作，這可能會易導致肝炎和肝衰竭。所以在服用任何吹噓的草藥之前，應該與你的醫生交談以策安全的。

6. 止痛藥

如果你背痛，或頭痛，或感冒，你會自己去拿止痛藥服用的。而如果你不小心服用了太多含乙醯氨基酚的止痛藥，是會損害你的肝臟。 所以在你未服用止痛藥之前，建議還是先和醫師討論為佳。

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