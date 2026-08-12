內臟脂肪比皮下脂肪更危險！增發炎癌症機會！減內臟脂肪5食物

脂肪大家都聽得多，原來有分皮下脂肪及內臟脂肪，皮下脂肪對身體非常重要，因為會影響皮膚的彈性及維持身體所需的支撐力，內臟脂肪的作用則是維持器官的穩定，讓器官固定在身體。



右邊為內臟脂肪過多。（網上圖片）

內臟脂肪怎樣計算？

內臟脂肪不如BMI指數，有一套公式去計算，是要用電腦斷層掃描，可以得到準確的數值。如成年男性腰圍大於90厘米，女性大於80厘米就要注意內臟脂肪有否超標。

內臟脂肪標準：

1至9屬於正常數值

10至14代表內臟脂肪偏高

15至30則是高危險等級



精緻澱粉會讓餐後血糖快速上升，加速囤積成內臟脂肪。（AI生成圖片）

哪些食物容易產生內臟脂肪？

1）高醣食物

內臟脂肪與醣類有關連，過量的醣分會導致體內血糖升高，胰臟分泌胰島素，將葡萄糖帶入身體，過多的會讓脂肪囤積起來。



2）精緻澱粉

精緻澱粉會讓餐後血糖快速上升，胰島素就會把血糖形成脂肪，加速囤積成內臟脂肪。



3）飽和脂肪

飽和脂肪主要為動物性油脂，例如肥肉、豬油、牛油和忌廉等，是造成內臟脂肪的元兇。



4）反式脂肪

反式脂肪是人體非必要成分，而且對心血管有不良影響，會影響胰島素抗性並増加內臟脂肪。



內臟脂肪比皮下脂肪更危險！

2016年知名雜誌Nature communication中有一項重要的醫學研究，指內臟脂肪與皮下脂肪最大的差別，在於轉錄蛋介質（Transcription mediator）TRIP-Br2，此蛋介質內臟脂肪中含量豐富，而在皮下脂肪中含量比較少。而增加內臟脂肪的最大主因，其實是與攝取過多糖類有關。

當肥胖引起內臟脂肪增加，並引起轉錄蛋介質濃度上升，轉錄蛋介質可直接引發器官發炎，與皮下脂肪相比，內臟脂肪比較危險。

按下圖看哪些食物可消除內臟脂肪：

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5大食物消除內臟脂肪

1）鯖魚——調節胰島素分泌 減脂肪囤積

每100克鯖魚含有26克蛋白質，台灣營養師高繪雯指，多進食易消化吸收的優質蛋白質，可讓身體快速利用，而蛋白質有助於讓血糖維持平穩狀態，調節胰島素的分泌與代謝，減少內臟脂肪的囤積。

多進食易消化吸收的優質蛋白質，可減少內臟脂肪的囤積。（網上圖片）

2）糙米——助燃脂除內臟脂肪

日本預防醫學專家醫生奧田昌子指出，糙米能幫助提高體內脂聯素，脂聯素能幫助燃脂，有幫助消除內臟脂肪的作用。

3）椰菜​​——抑制糖分吸收防血糖升

日本權威博士島野雄實表示，椰菜是不但能幫助保護胃腸黏膜，同時還有抑制糖分吸收的作用，並防止血糖上升，使內臟脂肪減少。

椰菜有抑制糖分吸收的作用，並防止血糖上升，使內臟脂肪減少。（網上圖片）

4）亞麻籽油——抑制三酸甘油酯增成

日本心血管醫生池谷敏郎指，人體未被消耗或過剩的熱量會轉變成三酸甘油酯，儲存在肝臟或其他內臟中，亞麻籽油含有豐富的奧米加3脂肪酸，可以抑制三酸甘油酯的增成。

5）納豆——減糖吸收預防動脈硬化

納豆含有的酵素，可減少壞膽固醇，保持血脂及血壓穩定。 納豆同時含有脂聯素，能促進內臟脂肪燃燒，並減少糖分的吸收，有擴張血管及預防動脈硬化的功效。

納豆含有的酵素，可減少壞膽固醇，保持血脂及血壓穩定。 （網上圖片）

參考資料：康健／早安健康