致癌食物｜2類食品忌高溫易增致癌物？營養師教煎烤前多1步減風險

澱粉類食物是每人每日必需攝取的六大類食物之一，但用的烹調方式是否健康呢？



高溫烹調食物增有害致癌物？（按圖👇👇👇）

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食物高溫烹調 增有害致癌物

台灣台南市立醫院張麗娟營養師表示，澱粉食物在高溫烹調時會產生丙烯醯胺，這類產品包括薯條、薯片。而高蛋白質含量的食物如牛、豬、魚、雞肉，在高於150°C的溫度烹煮時，蛋白質會分解或變性而產生異環胺，丙烯醯胺及異環胺都是屬於毒性物質。高溫烹調的時間愈長，產生有害的致癌物質會愈多，尤其是焦黑的部份毒素最多，因此建議民眾，少吃食物焦黑的部分。

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低溫烹煮最好 保留食物營養價值

台灣張麗娟營養師建議，以低溫烹煮方式最好，蒸煮是一種能夠保持食物營養價值並減少致癌風險的健康烹調方法，可保持食物的水分，也不會過度高溫。

而以涼拌、清蒸、燉煮、清炒等方式料理，肉類如要煎、烤，可先以微波爐或蒸煮方式料理，以減少高溫烹調的時間，降低有害物質產生。

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維持均衡飲食 保持飲食多樣

張麗娟提醒，油炸食物本身熱量及脂肪都偏高，本來就不利健康，加上高溫易致癌，所以盡量減少攝取頻率。烹調食物多用蒸、煮、滷等少油的方法，多吃天然食物，保持飲食多樣化，不要過度依賴單一種類的食物，均衡飲食與適當運動，就能降低特定食物所帶來的潛在風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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