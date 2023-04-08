致癌食物｜泡菜醃漬物鼻咽癌元凶！年幼吃過量風險高7倍留意6症狀

你也愛吃醃菜嗎？有研究顯示，若在年齡偏小時攝取大量的鹹魚、醬菜等醃漬食物，罹患鼻咽癌的機率會比一般人多上「7倍」，另外，有醫師指出，罹患鼻咽癌與基因遺傳、病毒感染、攝取醃漬食物等都有相關性。



台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人在節目《健康2.0》中指出，鼻咽癌在台灣每年約會出現1600個新病例，其主要成因有三個：

1. 基因遺傳

2. EB病毒感染

3. 攝取醃漬類食物



醃漬物對身體的危害（按圖👇👇👇）

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婁培人教授指出，有研究顯示，在愈小年紀時，吃大量醃漬食物，如鹹魚、醬菜、菜脯、泡菜、榨菜等，罹患鼻咽癌比率會愈高，甚至達一般人的「7倍」之多。另外，他也解釋到，因這些發酵、醃漬食物含有大量亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽本身就是較易致癌的物質。若基因有弱點，又無法對抗EB病毒感染，在幼年時又吃了許多醃漬類食物，罹患鼻咽癌的機率就會比一般人高很多。不過，對於成年人來說，婁培人強調，影響程度就相較不高。

另外，耳鼻喉專科醫師吳昱辰則衛教，鼻咽癌初期一般症狀不明顯，隨著疾病發展，可能出現頸部腫塊（轉移至頸部的淋巴結腫大）、單側耳悶塞感、單側鼻塞、痰或鼻涕帶有血絲等狀況。若鼻咽腫瘤壓迫到週邊組織，可能造成頭痛、臉麻或視力模糊等神經症狀。

8種常見癌症早期警號（按圖👇👇👇）

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根據《台灣癌症基金會》資料顯示， 鼻咽癌的症狀有以下六大群：

1. 頸部淋巴腺腫大：這是最常見及最早出現的症狀，通常不痛，有時會變大或縮小。

2. 頭頸部區域的疼痛：有不少病人表現單側頭痛。遍查原因不著的頭痛，應考慮鼻咽癌的可能。

3. 口鼻部的出血：晨起第一口痰有血及反覆性的流鼻血。

4. 鼻或鼻咽症狀：鼻塞、鼻咽或膿性鼻漏也常見，因此會被誤為鼻竇炎。

5. 耳部症狀：聽力障礙、耳鳴及耳阻塞感。

6. 神經症狀：鼻咽癌物侵入顱內造成顱神經麻痺，產生複視等症狀。



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由於位置的關係，鼻咽癌早期診斷並不容易，症狀也不具特異性，因此，大多數病人診斷時，腫瘤已是第三、四期，唯一的辦法是大家提高警覺，有上述的症狀之一，並常常發生者，應找可靠的耳鼻喉科醫師檢查，避免錯過黃金治療期。

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