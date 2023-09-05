油炸食物｜蔬菜炸後熱量增5倍！4類食物忌油炸易血管硬化生致癌物

颱風天在家或週末晚上想來點鹹酥雞嗎？營養師指出，不要說女生化妝前後嚇人，鹽酥雞比素顏還可怕，油炸前後熱量最高可以差5倍，一張圖揭真相。



台灣營養師高敏敏在Facebook分享，鹽酥雞油炸前與油炸後經人發現，同樣一份食材，會因為料理方式不同導致熱量差異，加上鹽酥雞食材很多外層再裹了一層粉、又沾滿了油+整個拿去油炸，所以熱量才會層層往上堆疊。

油炸前VS油炸後；健康威脅地雷（按圖看清👇👇👇）

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健康威脅地雷

1. 蔬菜類：蔬菜炸後油質會取代水份，讓低卡蔬菜，瞬間熱量翻5倍。

2. 肉類：蛋白質高溫油炸後和醣分子結合形成「醣化蛋白質」，這種物質會讓細胞老化，容易讓人體血管硬化。

3. 澱粉類：澱粉經過高溫油炸釋放「丙烯醯胺」，這種化學物質在動物實驗中會致癌，像是薯仔、麵包、番薯、芋頭等。

4. 加工品：加工品本身就還有許多添加物，油炸過後更加高油脂、高熱量，人體也沒辦法完全分解加工品，雖然不是永遠在人體裡，但也會造成代謝負擔。

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高敏敏建議，一樣的食材能利用蒸、煮、滷、烤的烹調方式，就盡量少油炸，可以選有脫油處理的店家，來把多餘油脂甩出去，除了建議「去皮」吃之外，吃之前也可以準備吸油廚紙或廚房紙巾按壓一下，會按出很多意想不到的油量。不另外加調味料，以免徒增鈉含量，很多人可能因此隔天水腫，長期下來對腎臟亦是負擔，建議不加九層塔，因為真的非常吸油或不要食用。不要使用回鍋油，也要注意油鍋冒煙狀況、黏稠度。若吃到的食物有油耗味，就表示油炸過久了。

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