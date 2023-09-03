食物上癮｜愈吃愈餓像無底洞 營養師列9種食物易上癮 薯片牛油？
撰文：中天新聞網
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好吃一直吃，好餓一直餓！台灣營養師朱瑞君表示，「食物上癮」不只是心理因素，有些食物甚至會讓你的身體愈吃愈餓，讓你的胃變成無底洞！
台灣營養師朱瑞君在Facebook發文表示，只要食品成分表上看到愈多不知道它外觀長什麼樣的食物、聽不懂的化學成分就該少吃，化學調味料是在這近百年才開始出現，而身體還沒有發展出高效率代謝這些化學物質的能力，而這些化學成分停留在身體愈長的時間，會使得神經系統影響大腦，渴求吃進更多這些物質，甚至這些食物會造成身體新陳代謝變差，讓你的體重直直上升。
9種最容易造成食物上癮（按圖看清👇👇👇）
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對此，台灣營養師朱瑞君也為大家整理了以下「9種最容易造成食物上癮」的零食給大家參考：
1. 批量生產的麵包、蛋糕、點心
2. 薯片、餅乾、包裝零食
3. 人造牛油、各種加工抹醬
4. 即食麵、即食沖泡飲
5. 便利店便當、微波食品或是預製好只要加熱的冷藏冷凍食品
6. 各種糖果、硬糖、軟糖
7. 碳酸飲料、可樂、汽水、能量飲料
8. 含糖霜的早餐麥片、粟米片
9. 含糖的調味乳、調味乳酪、乳酪飲品等等
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最後，台灣營養師朱瑞君提醒，如果你想要降低食物的上癮，就需要進行「身體的排毒」去洗刷我們的味蕾，另外，也可以透過進食大量蔬食飲食及身體自我覺察練習，實施2週不吃加工食品的訓練，便可無痛戒除加工食品，甚至是不自覺排斥加工食品，讓身體愈吃愈健康。
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