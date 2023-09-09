中式甜品｜豆腐花配豆漿 綠豆沙加1物美白？營養師推4款不胖甜品

想吃甜品又怕胖？對此， 台灣雷小玲營養師表示，許多女生都怕吃甜點糖水會發胖，但其實也有許多沁涼消暑不易肥的中式糖水甜品，讓你吃了無負擔！



台灣雷小玲營養師在Facebook發文表示，8月22日是一年一度的七夕情人節，在這麼熱的天氣下，除了吃朱古力以外，也很適合來一碗清涼的消暑甜品。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）

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為此，她也整理了以下「4種不易肥」的中式甜品給大家參考：

1. 豆腐花：糖水換成無糖豆漿，補充滿滿蛋白質，配料的話可以選擇綠豆、紅豆、薏仁比珍珠、芋圓、地瓜圓等。

2. 檸檬愛玉：熱量來自糖水，建議可以喝微糖就好，加蜂蜜會比加砂糖好。

3. 仙草冰：糖水改成鮮奶，滑順口感加上濃郁奶香， 營養也大提升。

4. 綠豆薏仁湯：綠豆不僅可以退火，又可以補充膳食纖維，不過，盡量選擇沒有去殼的綠豆沙效果更好，而薏仁也有利水、美白效果。



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台灣雷小玲營養師指出，一般我們都會擔心夏天吃糖水甜品會增加許多熱量，但如果吃這些甜品時，還能吃到一些食物的營養，那偶爾吃吃消消暑氣也還是OK的，但要記得不要吃過量就好。

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