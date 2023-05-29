代糖冷知識｜代糖無助減肥？世衞：多攝甜味劑增34%糖尿病風險！

根據世界衛生組織（WHO）最新公布的指引，無論成人或孩童，長期食用代糖，都無助於減肥。



對此，內分泌新陳代謝醫師表示，生活中有太多干擾因素，任何疾病都不能用「吃甜味劑」來解釋，所以偶爾吃到甜味劑沒關係，合理食用並注意日常飲食均衡就好。

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甜味劑增34%糖尿病風險 提升死亡率12%

台灣內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在Facebook分享，WHO的世代研究發現，攝取較多的甜味劑，與提升23%~34%罹患糖尿病的風險，提升19%的心血管疾病死亡率，提升32%的心血管事件，提升12%的總死亡率都有相關性。

蔡明劼指出，世代研究也發現，攝取較多甜味劑與慢性腎臟病、各種癌症的發生率、各種癌症的死亡率都無關，且隨機對照試驗（RCT）研究發現，攝取較多甜味劑的族群每天可以減少大約39克的糖分攝取以及約134大卡（560kJ）的熱量，另外也與飢餓程度無關，但是有輕微降低飽足感，以及輕微提升食慾。

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多攝甜味劑增76%致肥機會

在體重控制方面，攝取較多甜味劑的人，可以減少0.71公斤的體重，減少0.14的BMI（但未達統計顯著），不過世代研究則發現相反的結果，攝取較多甜味劑與增加0.14的BMI、提升76%罹患肥胖的風險有相關性。

蔡明劼解釋，在隨機對照試驗研究中，甜味劑似乎傾向對健康有益，但在世代研究則頻頻發現沒有好處、甚至有害，會出現這樣的差異，原因很可能出在研究設計上：因為隨機對照試驗可以控制變因，觀察有或無甜味劑造成之結果，世代研究則無法控制變因，只能看出關聯性，但是難以證實因果關係。

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蔡明劼表示，自己不認為甜味劑一定對健康很有幫助，但也不能輕易解讀為攝取甜味劑有害，畢竟影響健康的因素太多了，偶爾吃到甜味劑，並不用特別感到驚恐，合理使用甜味劑，同時注意日常飲食是否均衡，才是長保健康的不二法門。

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