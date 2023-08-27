楊枝甘露｜甜品高糖加速皮膚老化！營養師教自製低卡減糖楊枝甘露

適逢酷夏，許多民眾走在路上都想來杯酸酸甜甜的楊枝甘露解暑，各家連鎖飲料店也看準商機，紛紛推出夏季限定各種版本的楊枝甘露。這股潮流，也燒進日本，當地媒體甚至大膽預測，它會登上今年潮流排名第一。



不過台灣Heho營養師劉思妤提醒，楊枝甘露的糖含量相當驚人，長期攝取不但會產生三高問題，還會加速老化。

楊枝甘露內含有芒果和西柚，維他命C 和纖維素極高，有助於增強免疫系統和促進腸道健康。水果裡面也含抗氧化劑，能讓肌膚透亮有光澤，因此也成為不少女性護膚之寶。

低卡減糖版楊枝甘露（按圖看清👇👇👇）

+ 1

楊枝甘露熱量超高

劉思妤說，市面上一杯大杯的全糖台式手搖飲品，約有 55公克的糖，楊枝甘露的熱量及糖分會因店家和配方的不同而有差異，熱量從370到600大卡都有，糖含量比一般飲料還高，大約落在70到100公克，相當於14到20顆方糖。

根據WHO建議，每天的精緻糖要控制在總熱量的10 % 。假設人體每天攝取1600 大卡，飲食中的添加糖，就不建議超過40公克，這時若喝下一杯楊枝甘露，就超標了2倍多。

「糖化」催人老！攝取過多糖分要當心

另外，糖攝取過多的後果，除了一般人熟知的體型肥胖以外，劉思妤補充，還會導致胰島素阻抗、糖尿病、血糖不穩、高血壓和高血脂等問題。

最多人在意的「皮膚老化」，也會因為「糖化」發生。體內蛋白質若長期接觸多餘糖分會持續劣化，到最終會變成糖化終產物（ AGEs ），會使得皮膚暗沈、鬆弛，甚至長皺紋。

相關文章：健康飲食｜防糖尿抗氧化擺脫慢性發炎 抗糖化8大食物紅薯番茄👇👇👇

+ 4

還是想喝楊枝甘露？教你自製「低卡減糖版」

劉思妤透露，原版的楊枝甘露原料通常包括芒果丁、西柚果肉、椰奶和西米露。其中「椰奶」這個成分，在六大類食物中屬於油脂類，脂肪含量約佔40% ，且大部分都是飽和脂肪（ saturated fatty acids, SFA ），容易增加罹患心血管疾病的風險，建議可以把椰奶替換成鮮奶、無糖乳酪飲品，對身體負擔相對較小。

低卡減糖版楊枝甘露（一人份）

材料

芒果1/2顆、西柚1/4顆、西米露10g 、鮮奶100ml 。



做法

1. 前處理：芒果去皮切丁，西柚果肉剝出備用。

2. 開小火煮西米露，直到西米露呈半透明狀。

3. 芒果和牛奶一起放到果汁機或調理機中攪打均勻，依照個人喜好加入適量的水。

4. 準備一個杯子，底層先放西柚果肉，接著放西米露，最後倒入混合均勻的芒果牛奶冰沙即可享用。



相關文章：芒果營養｜維他命A是蘋果60倍！護眼助防癌治便秘3好處果皮易致敏👇👇👇

+ 4

「糖不是不能吃，而是要看吃了多少量」，劉思妤強調，飲料想喝的健康點，在家DIY最能保證糖分攝取量。不過若出門在外想去手搖飲店點杯飲料，記得大杯改中杯、全糖改微糖，都是控制熱量和糖分的好方法。

延伸閱讀：

夏日泳池暗藏腹瀉危機 醫推 1 腸道修復好物：助提升身體防護力

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」