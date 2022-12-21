減肥｜抗性澱粉是瘦身救星？營養師拆解4類食物來源、健康益處

你有聽過「抗性澱粉」嗎？



這種澱粉容易取得，不易被消化吸收，功效類似膳食纖維，吃了能增加飽足感，是幫助減重的神隊友，也有控制血糖、調整血脂及維持腸道健康等功效。

哪些食物有抗性澱粉？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

抗性澱粉是什麼？

講到澱粉，馬上就會聯想到白飯、麵包或番薯，大多數的澱粉進入消化道後，會被體內的酵素分解為葡萄糖等小分子化合物，讓身體吸收利用，提供能量，同時也會造成血糖上升。

但抗性澱粉（resistant starch, RS）不同，它又稱為難消化澱粉，可以抵抗小腸中的消化酵素。簡單來說，是一種難以被小腸吸收的澱粉形式，熱量較低，且不會引起血糖劇烈波動。抗性澱粉的作用有點類似膳食纖維，需要在大腸中被微生物發酵，分解為乙酸、丙酸、丁酸等短鏈脂肪酸（short-chain fatty acids, SCFA），提供腸道菌食物的來源，對整體腸道健康有幫助。

相關文章：減肥｜研究揭1天吃1餐死亡風險高30% 女性間歇性斷食後易暴食👇👇👇

+ 3

哪些食物有抗性澱粉？

每一種澱粉食物幾乎都含有抗性澱粉，只是量的多寡不同。抗性澱粉不只一種形式，可以簡單分為四類：

第一類：受到細胞壁等物理性保護，無法直接被身體消化酵素分解的澱粉，如：糙米、燕麥、粟米、綠豆、紅豆、黑豆、蓮子等，未加工穀類或豆類、種子當中。

第二類：有些天然食物還沒有完全成熟時，本身就含有比較多的抗性澱粉，如：未成熟的香蕉、生薯仔。當然，我們不建議為了攝取抗性澱粉，而吃生的香蕉或薯仔。

第三類：食物經過烹煮加熱之後，再放涼冷卻，讓澱粉老化（retrogradation），如：隔夜飯、壽司、冰番薯、加熱後冷卻的薯仔。

第四類：透過化學修飾或熱處理的澱粉產品，不存在於天然食品中，如：高纖飲料。

相關文章：減肥｜不一定戒澱粉先可以變瘦！藜麥糙米6種中低GI值澱粉助瘦身👇👇👇

+ 10

抗性澱粉的健康益處

選擇「好」澱粉成為餐桌上的佳餚，對於瘦身、維持腸道健康、穩定血糖和血脂都非常有幫助。

1. 有助體重控制

抗性澱粉低熱量、高膳食纖維，能增強飽足感，降低想吃東西的慾望。在控制總澱粉量的情況下，攝取抗性澱粉更能有效促進脂肪代謝。

2. 促進腸道健康

抗性澱粉不能在小腸消化吸收，但是到了大腸後會被細菌發酵，其代謝產物是腸道好菌的食物，有助於維持腸道健康，降低大腸癌的發生風險。

3. 利於血糖控制

抗性澱粉消化速度非常緩慢，血糖就不會像坐雲霄飛車那般往上衝，只要控制總澱粉攝取量，就能改善胰島素敏感性、穩定餐後血糖。

4. 改善血脂代謝

抗性澱粉具有類似水溶性膳食纖維的特性，對降低膽固醇和三酸甘油酯有正面的效益。

抗性澱粉熱量比一般澱粉低！

抗性澱粉的熱量確實比較低，每1公克的抗性澱粉相較於一般澱粉少了 1.2大卡。抗性澱粉容易受到加工、烹調影響，室溫冷卻或冷藏都會讓米飯中的抗性澱粉含量增加。

- 每公克的抗性澱粉提供熱量：2.8 大卡

- 每公克的一般澱粉提供熱量：4.0 大卡



研究發現，每100 公克的白飯，剛煮好含有 0.64公克的抗性澱粉；將白飯放在室溫下，抗性澱粉會增加至1.3公克；煮好後放在冷藏一天再復熱，抗性澱粉增加至 1.65 公克。

你發現了嗎？冷飯、熱飯的熱量差異其實非常小。換算下來，無論再怎麼吃冷飯中的抗性澱粉，熱量都不會直接砍半，除非冷飯中的澱粉全部轉化為抗性澱粉，否則吃100公克剛煮好的熱飯，或100公克的冷飯，熱量最多差 2 大卡。

想要健康有效的控制體重，不需要大費周章地，把白飯放冷或冰過後再吃。不如將重點擺放在「澱粉食物選擇」、「考量整個餐食的總熱量」，相信會對減重會更有幫助。

相關文章：糖尿病飲食｜白飯凍食減慢升糖速度？低GI飲食3原則水果好過果汁👇👇👇

+ 3

誰不適合吃抗性澱粉？

抗性澱粉擁有類似膳食纖維的特性，無法完全被腸胃道消化吸收，會在腸道中發酵產生氣體，建議本身腸胃不佳的人，不要過量攝取，容易引起脹氣。

營養師提醒，雖然澱粉冷卻後會產生比較多的抗性澱粉，不少減重者會選擇吃冷飯、冰番薯。不過還是要特別注意，放涼或是冷卻後再加熱回溫的食物，通常有比較高的衛生安全疑慮，應妥善保存食物以免微生物滋生。

延伸閱讀：

防疫新時代「免疫力」是健康關鍵！新研究發現：靈芝具免疫調節之效

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」