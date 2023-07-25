早餐雞蛋｜醫生推薦日食4隻蛋！蛋8好處助防脂肪肝半熟好過全熟？

雞蛋是日常都見到的食材，蘊含豐富蛋白質等營養，是非常受歡迎的食物。世衛雖已取消每天攝取膽固醇的上限，但總有聲音，認為雞蛋的膽固醇高，每天不宜吃太多。不過，美國有醫生卻指一天應吃4隻蛋，同時還指半生熟蛋營養比全熟雞蛋好？



雞蛋含豐富營養，但每天宜吃多少總有不同的說法。（istockphoto）

柏格醫生提出每天應吃4-5隻蛋 可預防及治療脂肪肝

提出一天應吃4隻蛋的柏格醫生（Dr. Eric Berg），是位美國的脊椎科醫生，亦曾在霍華德大學擔任教授，教授學生營養學的知識。他經常會在個人頻道上，分享飲食的營養和知識。我們之前亦曾報道過，他探討燕麥健康問題的影片，這次他是分享關於雞蛋的健康資訊。

柏格醫生提出每天應吃4-5隻蛋（柏格醫生中文健康知識YT）

很多人都擔心吃太多蛋會為身體帶來負擔，但其實吃足夠的蛋可為身體帶來好處。膽鹼是種可預防及治療脂肪肝的物質，會在體內轉變成卵磷脂及磷脂質，消化多餘的脂肪。而雞蛋中膽鹼含量幾乎是大豆的3倍，吸收率也較高，故柏格醫生建議大家，每天可吃4隻蛋來補充營養。

雞蛋全熟營養比半生熟蛋差？醫生3大烹調建議

很多人都以為雞蛋全熟會比生雞蛋或半生熟蛋更好，但醫生卻顛覆了這個觀點。他指加熱蛋黃會破壞當中的一些類胡蘿蔔素，令其對眼睛、助防癌的益處受影響。醫生指若想最大限度地提高雞蛋的營養，可以採取三種烹調手法。（請按下圖👇👇👇）

首先是水煮的水波蛋，切記不要把蛋黃徹底煮熟；二為太陽蛋，一面煎熟一面煎嫩也很好；最後如想吃炒蛋，最好用煎蛋的方法，把蛋白煮熟變白後轉小火，再把蛋黃弄破混合，不要煮得太熟，這可以保留較多的營養。

雞蛋8大好處

雞蛋。（istockphoto）

一隻雞蛋含有大約13克蛋白質，而雞蛋除了富含蛋白質外，還含有多種營養素，可以為身體帶來許多好處，醫生就為我們初步解釋了8大好處。

1. 雞蛋是蛋白質的重要來源

2. 雞蛋含有膽鹼(Choline)

3. 雞蛋含有卵磷脂(Lecithin)

4. 雞蛋含有維他命K2、維他命D、維他命E和維他命A

5. 雞蛋富含奧米加3脂肪酸

6. 雞蛋富含維他命B群

7. 雞蛋含礦物質和微量礦物質

8. 雞蛋含有類胡蘿蔔(carotenoids)

資料來源：柏格醫生個人頻道