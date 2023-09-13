大腸癌死亡率入三甲！6高纖食物助腸蠕動　排便順暢勿漏補充這2類

癌症是台灣十大死因之首，其中大腸癌又位居前三名，因此，維護腸道健康是人人都該重視的議題。



台灣營養師王證瑋指出，想維持腸道健康，就需要補充足夠的膳食纖維，它可幫助腸道蠕動正常、排便順暢，還有助穩定血糖、血脂及血壓，降低癌症風險。以下提供6種膳食纖維較高的食材，幫助大家聰明吃，讓腸道更健康。

6種高膳食纖維食物（按圖看清👇👇👇）

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王證瑋列出6種高膳食纖維的食物（膳食纖維含量以每100克來計算）：

1. 綠色葉菜類（膳食纖維約5克）

蔬菜是膳食纖維來源之一，其中還含有鎂、鈣、鉀及B雜等營養素。

2. 鷹嘴豆（膳食纖維7克）

鷹嘴豆含有優質植物性蛋白及豐富膳食纖維，對於減重來說也是很好的食物選擇。

3. 燕麥（膳食纖維10.1克）

燕麥是膳食纖維很好的來源，具有可溶性膳食纖維，可以幫助降低膽固醇、穩定血糖。

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4. 扁豆（膳食纖維10.7克）

扁豆營養價值高，除了富含膳食纖維，也有蛋白質、維他命及礦物質。

5. 杏仁（膳食纖維13.3克）

不僅富含膳食纖維，還含有礦物質、維他命及好的油脂。

6. 奇亞籽（膳食纖維34.4克）

奇亞籽是許多體重控制的人都會吃的食物。因為它含有大量的膳食纖維，增添飽足感。

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改善腸道蠕動 唔只補充纖維？

台灣衛生福利部建議，每人每天膳食纖維應攝取25克～35克。王證瑋提醒，適量的膳食纖維補充可以維持腸道健康、預防腸道疾病，但千萬記得，也要補充足夠的水分及好的油脂，才可以使腸道蠕動正常、排便更加順利。

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