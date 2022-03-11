便秘飲食｜助腸道蠕動唔只蔬菜　營養師推8大高纖水果奇異果包尾

大家都聽過「膳食纖維」，也知道吃水果可以補充纖維質，促進腸道蠕動，排便比較順暢。營養師分享富含膳食纖維的水果，也提醒大家，部分水果糖分偏高，即使吃了能讓心情變好，還是需要適量吃。



膳食纖維延長飽足感 幫助腸道蠕動

台灣運動營養師楊承樺表示，膳食纖維可延長飽足感，幫助腸道蠕動，鼓勵大家可以多吃高纖維質的食物。除了蔬菜以外，水果也含有不少纖維。

水果膳食纖維含量（按圖）

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楊承樺分享，1份約62至75kcal的「高纖水果」，以半顆紅心番石榴有8g的膳食纖維，榮登「膳食纖維王」。同時他也提醒，牛油果因為含有油脂，所以熱量較高。建議以後用餐時，可以優先選擇高纖水果；其他還有帶皮蘋果、帶皮水梨、鳳梨。不過水果含有大量的果糖，因此仍不建議吃過量，1天主要吃大約2到4份為最佳的情形。

楊承樺分享：1份水果中膳食纖維含量

▸紅心番石榴半顆8g

▸牛油果半顆7.6g

▸熱情果3顆7.4g

▸金桔8顆2g

▸柿子5/6顆4.4g

▸車厘茄16顆3.7g

▸士多啤梨11顆2.9g

▸奇異果1顆2.8g



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】