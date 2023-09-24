糙米營養｜營養師比較5種常見主食營養 白米/糙米最佳配搭比例？
撰文：中天新聞網
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未精製的穀類營養豐富，對維護身體健康很有幫助。
但往往會因為口感不佳、較難咬而讓人敬而遠之，依舊選擇吃白米飯，而不吃較硬的糙米、胚芽米或五穀米。
3米營養大比拼（按圖👇👇👇）
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台灣營養師彭逸珊在Facebook分享5種常見的主食類搭配，包括純白米飯、胚芽米飯、糙米飯、白米飯加糙米飯、白米飯加番薯。分量以4份來計算，白米飯加番薯的鉀含量最高，而糙米飯則是在膳食纖維、鎂、維他命B1含量上居冠。綜觀來看，5者在熱量及醣類含量的差異不大，但在膳食纖維、礦物質和維他命含量的差異就很明顯。
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彭逸珊也指出，就算沒辦法吃100％純糙米飯，只要將糙米與白米以1:1的比例，或是將部分替換成糙米或番薯，營養價值一樣會比單純的白米高出許多，大家可以參考判斷哪種搭配最適合自己。
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