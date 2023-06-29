小米營養｜抗衰老助防癌小米營養更勝糙米？清洗3招這樣煮更美味

台灣種植小米歷史已有數千年，是本島原住民族飲食文化中重要的作物，主要於5至8月、12月至隔年1月收穫。



並於每年7-8月舉辦小米收穫祭，慶祝分享豐收的喜悅，並祈求來年栽種順利，部落各項歲時祭儀和日常飲食都與小米有著密不可分的關聯。

小米5大功效（按圖👇👇👇）

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台灣農糧署在Facebook「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，小米富含維他命B雜及各類胺基酸等營養，熱量、粗蛋白和粗脂肪含量更勝於糙米，在平常食用的白飯裡添加少量比例的小米，更能享受豐富的營養和獨特口感，另外，浸泡小米可加速烹調，建議浸泡半小時至1小時。

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不過細小的小米該怎麼洗呢？台灣農糧署分享「3撇步」給大家：

1. 首先準備小米、鍋子、湯匙、濾網

2. 將鍋子放在下方倒入清水，再倒入小米至濾網中

3. 使用湯匙在濾網內，將小米輕輕攪拌，反覆清洗直到水不混濁即可



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