金菇營養｜金菇難消化營養沒被吸收？台農業部解惑附正確清洗方法

常見的蔬菜金針菇，吃完上廁所還會看到「金針菇屍體」，因此有「明天見」之稱，不少網友關心難以被消化，是否代表營養沒吸收？事實上它富含水溶性多醣體與膳食纖維，而膳食纖維不易被人體吸收，但能促進腸胃蠕動。



台灣農業部在Facebook分享，金針菇的「子實體」為被人們食用的部位，呈現叢生狀，為金針菇主要繁殖器官，一般稱為「金針」或「金菇」。而「菌絲體」之菌絲為白色、絨毛狀，協助金針菇攝取養分，有橫隔和分枝，當很多菌絲聚集在一起便成菌絲體。

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台灣農業部補充，野生金針菇呈現黃褐色，經過人工選育馴化後，目前市售金針菇大多都呈現純白色，僅有少數偏黃色，菇傘比野生的小。

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金菇難消化 營養沒吸收？

發文也提醒，清洗金針菇時不要長時間泡在水裡，以免吸收過多水分，只需將木屑部分切除，並以清水快速沖洗表面即可。至於網友們好奇難以消化、總是「明天見」的金針菇是否沒營養價值？

台灣農業部曾拍攝影片解答，在烹煮與咀嚼過程中，金針菇的營養物質如水溶性多醣、胺基酸已經釋放出來，並藉由消化道吸收掉了，因此隔天看到的金針菇，只是消化不了的膳食纖維而已。

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